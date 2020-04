Whindersson Nunes anuncia 'live' para o dia 20 de abril no Instagram

O comediante Whindersson Nunes aunciou nesta quarta-feira (8) que vai fazer um show ao vivo virtual no dia 20 de abril, às 19h30. A ação tem sido adotada por vários artistas para promover entretenimento durante a quarentena causada pelo novo coronavírus.

Em publicação no Instagram, Whindersson disse que vai contar sobre as experiências vividas durante o período de isolamento social. "Eu preciso contar tudo que estou vivendo nessa quarentena pra alguém".

O piauiense brincou ainda afirmando que "só vai ter uma pessoa na plateia: minha sogra". A apresentação vai ser transmitida no perfil do Instagram de Whindersson.

Além do show, o comediante anunciou que logo depois, às 20h35, vai fazer uma transmissão ao vivo no YouTube de uma paródia do programa "Largados e Pelados", do Discovery Channel.