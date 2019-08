Wesley Snipes se une a Eddie Murphy na sequência de 'Um Príncipe em Nova York'

O ator Wesley Snipes, 57, vai se unir a Eddie Murphy, 58, no elenco de "Um Príncipe em Nova York 2", sequência da clássica comédia de 1988. Craig Brewer, que também dirigiu o remake de "Footloose", em 2001, está à frente da produção.

A filmagem da sequência foi confirmada em janeiro deste ano. Em "Um Príncipe em Nova York", Murphy interpreta o príncipe Akeem, herdeiro do trono de um país africano. Ele procura uma mulher que não valorize apenas seu dinheiro e viaja a Nova York com o melhor amigo, interpretado pelo ator Arsenio Hall, 63 anos. O longa é considerado um marco para a representatividade negra em Hollywood.

Na sequência, o príncipe africano retorna aos EUA após descobrir que tem um filho no país. Hall também está no elenco e acompanha novamente o príncipe na nova viagem. Snipes interpretará um novo personagem, General Izzi, que governa uma nação vizinha.

As filmagens devem começar ainda este ano e tem 2020 como previsão de estreia.

Eddie Murphy e Arsenio Hall em cena de Um Príncipe em Nova York

O trio Snipes, Murphy e o diretor Brewer também estarão juntos no filme "Dolemite Is My Nam", uma cinebiografia do comediante Rudy Ray Moore (1927-2008). O nome do longa faz referência ao filme "Dolemite", de 1975, protagonizado pelo comediante.

Moore ficou conhecido por ser uma das referências do blaxploitation (gênero dos anos 1970 marcado por personagens negros e histórias sobre comunidades afro-americanas). A produção vai estrear no mês que vem, no Festival de Cinema de Toronto.