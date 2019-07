Wesley Safadão se torna o cantor brasileiro mais popular do Instagram com 25 milhões de seguidores

Wesley Safadão bateu um recorde: chegou a marca de 25 milhões de seguidores no Instagram e agora é o cantor brasileiro mais seguido na rede social. O cearense comemorou o feito com uma publicação.

No ano passado, Safadão ficou na quinta posição no ranking mundial da Billboard pelo número de visualização na categoria stories no Instagram.

“Agradeço a Deus e a cada um dos meus seguidores. 25 milhões é mesmo um número expressivo. Me sinto muito abençoado e cada vez mais motivado a buscar me aperfeiçoar e dar o melhor de mim”, disse o cantor.

O sucesso de Wesley Safadão nas redes não se restringe apenas ao Instagram. No YouTube, o canal do cantor acumula 9,5 milhões inscritos com mais de 4,5 bilhões de visualizações.