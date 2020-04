Wesley Safadão reduz salários de músicos para mantê-los contratados durante pandemia

Wesley Safadão, 31, optou por reduzir os salários de seus músicos para conseguir mantê-los como contratados durante o período de pandemia do novo coronavírus.

Mesmo com a agenda de shows vazia, o cantor não pretende dispensar seus funcionários, segundo informou a colunista Fábia Oliveira.

Em nota, a assessoria do cantor afirmou que a medida foi tomada em acordo com os funcionários. "A empresa entendeu por adotar uma redução parcial do salário, que está prevista na convenção coletiva de trabalho, deixando claro que caso haja situação especifica de algum trabalhador demande uma ajuda maior, será prestada esta ajuda".

O cantor também tinha show no Espaço das Américas programado para o dia 20 de abril, que passou para 8 de julho. A data ainda pode ser revista, a depender do decorrer da pandemia.

*Com informações da Folhapress