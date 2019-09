Wesley Safadão recria selva de 'O Rei Leão' na festa de 1 ano do filho

Uma verdadeira selva foi recriada pelo forrozeiro Wesley Safadão para celebrar um ano de seu filho Dom. Fotos divulgadas da festa mostram um cenário grandioso com personagens gigantes, mimos com tema do desenho e atividades com as crianças presentes. O aniversário foi quarta-feira (18), mas a festa aconteceu neste domingo (22). O tema foi escolhido por Thyane Dantas, mulher do cantor.

"Escolhemos o Rei Leão porque nos ensinamentos do filme fica claro uma das coisas que aprendemos com Deus e é muito importante pra nós: nunca podemos esquecer quem somos! Filhos de um Rei Poderoso que todos os dias nos lembra a nossa identidade!", afirmou ela.

Dom é o terceiro filho de Safadão. Ele e Dantas já são pais de Ysis, de três anos. Safadão também é pai de Yhudy, de seis anos, com a ex-mulher Mileide Mihaile.