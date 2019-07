Wesley Safadão promete sucessos do novo álbum TBT e "músicas de paredão" para o Fortal

A edição 2019 do Fortal chega ao fim neste domingo (28) com Wesley Safadão como última atração da noite. Antes dele, o corredor da folia recebe os blocos de Bell Marques e Ivete Sangalo. O forrozeiro promete fazer uma apresentação que incluirá músicas do início da carreira da banda Garota Safada.

"Pra quem me perguntou se eu vou cantar músicas do TBT também, vou sim cantar TBT hoje no Fortal. A gente vai ter duas voltas lindíssimas. Um repertório pra você dançar muito. A gente também colocou muitas músicas de paredão, muitas músicas pra galera quebrar tudo hoje com a gente na avenida", adiantou em videos do Stories no Instagram.

O álbum TBT reúne 19 músicas, foi gravado em Fortaleza e lançado em junho deste ano.