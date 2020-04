Wesley Safadão passa quarentena com a família em haras no interior do Ceará

O cantor Wesley Safadão está passando a quarentena com a família no Haras de marca própria, localizado em Aracoiaba, distante 88 km de Fortaleza. O forrozeiro viajou para o local com a esposa Thyane Dantas e os filhos Ysis, de 5 anos, e Dom, de 1 ano. O primogênito Yhudy, fruto relacionamento do cantor com Mileide Mihaile, seguiu para a propriedade dias depois, cumprindo agenda de visitação estipulada pela justiça.

Passeios a cavalo, banhos de piscina e visitas ao planntio do local são parte da rotina diária da família. Na última segunda-feira (30), o músico publicou uma imagem dos filhos mais novos colhendo milho da propriedade. O primeiro registro de Yhudy na propriedade foi compartilhado na última quarta-feira (1°). No vídeo, o garoto aparece brincando com Dom na varanda da casa.

DVD ao vivo na Internet

O cantor anunciou na última terça-feira (31) a gravação de um DVD durante o período de isolamento social. O "WS em casa 2" será transmitido em tempo real no dia 18 de abril em formato de live. O projeto audiovisual terá 14 músicas inéditas.