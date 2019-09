Wesley Safadão e Thyane Dantas aproveitam momentos juntos em Portugal

Wesley Safadão e Thyane Dantas aproveitaram os pontos turísticos de Portugal na última semana e compartilharam algumas imagens juntos no Instagram. O casal, que fez passagem por Cascais, município localizado na área metropolitana de Lisboa, aproveitou o tempo livre pelo país por conta do show do cantor no Villa Mix Lisboa, realizado nos dias 13 e 14 de setembro.

A apresentação de Wesley aconteceu na sexta-feira (13), no primeiro dia do festival. Antes do show, Thyane compartilhou imagens em uma vinícola do Douro, nas proximidades de Porto. Sem os filhos, os dois também fizeram postagens de momentos no mercado de Lisboa. "Eu e Ela!", escreveu Safadão em um post com uma galeria de imagens.

De volta ao Brasil, o artista já compareceu em evento na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e segue com a agenda programa pelo resto do país.