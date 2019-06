Wesley Safadão e MC Kekel lançam música de funk 'Desencana'; confira clipe

Wesley Safadão e MC Kekel lançam, nesta sexta-feira (7), "Desencana", música com ritmo de funk e influências do forró. O lançamento estava marcado para a última sexta (31), mas os músicos decidiram adiar após a morte do cantor Gabriel Diniz na queda de um avião no último dia 27. Safadão e Diniz eram muito amigos.

Dirigido por Mess Santos, o clipe da nova música resgata a cultura dos bailes de hip hop e disputas de MCs.

Para o vídeo, Safadão entrou na estética do funk e aparece de cabelo azul, risquinho na sobrancelha e muitas tatuagens.

Safadão e Kekel tentavam uma parceria há dois anos. Os cantores afirmaram que a escolha demorou pois eles queriam uma música que combinasse com os dois estilos.

Confira o clipe de "Desencana":