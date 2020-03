Wesley Safadão deseja fazer live para distrair seguidores em isolamento por conta do coronavírus

Com os shows suspensos pelas próximas semanas por conta da pandemia de coronavírus, Wesley Safadão comentou com os seus seguidores no Instagram uma possibilidade de realizar uma live na plataforma para “distrair um pouco” aqueles que estão isolados ou procurando se isolar em suas respectivas casas. “Vou verificar aqui uma forma correta, segura, para realizar isso pra vocês. Até para se fazer uma live nesse momento tem que ter responsabilidade. Não posso tá brincando com isso”, disse.

Após anunciar uma possível live, o cantor demonstrou preocupação com os seguidores que estavam mais aflitos com o adiamento dos shows do que com a proliferação do vírus e pediu para que seus fãs ficassem em casa. “O momento agora é de se preservar e se resguardar nas nossas casas e pensar no bem maior que é na saúde de todos”, comentou.

Em nota divulgada na última segunda-feira (16), o músico, em conjunto com os produtores dos shows, disse estar atento a situação de cada estado e por cautela resolve suspender as apresentações programadas. A equipe do artista também informou que está empenhada em agendar os eventos cancelados para uma nova data, desde que esteja de acordo com as recomendações das autoridades.

Outros forrozeiros se pronunciam

Xand Avião também anunciou o cancelamento dos próximos shows em virtude do novo coronavírus. O cantor também usou as redes sociais para pedir que seus seguidores fiquem dentro de suas residências. “Acho que essa é a hora de se resguardar em casa para a gente não espalhar isso (vírus) e se Deus quiser, em breve vai estar todo mundo sorrindo”, falou.

A forrozeira Taty Girl, que teve show marcado para estar quarta-feira (17) adiado para o dia 23 de maio, também se pronunciou sobre a pandemia do Covid-19 e afirmou estar em isolamento com os filhos. A cantora comentou sobre o resultado negativo do seu teste para coronavírus e disse que irá realizar o exame novamente na próxima semana, porque circulou em aeroportos nos últimos dias. A gravação do novo DVD da artista também está suspensa.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.