O cantor Wesley Safadão curtiu este fim de semana ao lado dos filhos. Em vídeos compartilhados em rede social, ele aparece dançando ao lado de Ysis e Yhudy a nova música "Desencana".

O single, parceria com MC Kekel, é um funk com influências do forró e foi lançada na última sexta-feira (7).

Com mais de um milhão de visualizações, as publicações chamaram atenção também de famosos. "Se essa princesa abençoou, é sucesso", escreveu Luan Santana. Já Preta Gil afirmou: "Essa música é linda".