Wesley Safadão curte folga com a família em Fortim, no Ceará; veja fotos

Depois de um fim de semana agitado, o cantor Wesley Safadão curtiu as águas de Fortim — distante 145,9 km de Fortaleza. Nesta segunda-feira (15), o forrozeiro viajou com Thyane, Isis, Yhudi e Dom para o Litoral Leste do Ceará. O lazer contou com passeios de bugue e lancha, além de uma partida de futebol.

Na sexta-feira (11), Wesley Safadão fez a estreia do novo projeto de carreira — o “TBT”. O evento foi em Aracaju. A cidade de Natal também recebeu a festa no sábado (12). Ele ainda foi atração do aniversário da cidade de Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza. O forrozeiro também realizou o evento "WS Sunset" em Canoa Quebrada, no domingo (13). No evento ele gravou clipe com o sanfoneiro Renno.

Veja imagens: