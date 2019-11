O cantor Wesley Safadão (31) criticou a ex-mulher, Mileide Mihaile, por ela ter dado uma arma de brinquedo para o filho deles Yhudy (8). Na última semana, a influenciadora digital provocou polêmica na internet ao publicar um vídeo em suas redes sociais em que o menino aparece fantasiado para o Halloween e segura uma arma de brinquedo nas mãos.

Depois de receber várias críticas de internautas, Mihaile apagou o vídeo.

Em nota encaminhada ao quadro A Hora da Venenosa, apresentado por Fabíola Reipert, na Record, a assessoria de imprensa do cantor diz que ele não concorda que a criança tenha esse tipo de brinquedo. "Quando Yhudy está sob a guarda da mãe, Wesley não tem como ter controle sobre a rotina e as atividades que realizam juntos. Em relação à fantasia utilizando a arma de brinquedo, Wesley discorda e repudia totalmente", informou.

Na nota, a assessoria também afirmou que o cantor tem muito cuidado com a formação de seus três filhos e sempre que o menino está em sua companhia "recebe toda orientação e suporte, supervisionando suas brincadeiras, amizades e acesso à internet".

"Além disso, Wesley sempre conversa bastante com todos os filhos no intuito de gerar uma consciência humana e ajudá-los a seguir o caminho do bem", informou a nota.

Mihaile e Safadão já tiveram diversos desentendimentos, inclusive judiciais, mas em julho deste ano a influenciadora disse que está em paz com o ex-marido. Eles ficaram juntos por oito anos e são pais de Yhudy.

Em 2012, o cantor começou a se relacionar Thyane Dantas. Eles tiveram a primeira filha, Ysis, em 2014. Eles se casaram em 2016 e em setembro de 2018 nasceu Dom, segundo filho do casal.