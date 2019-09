Wesley Safadão comemora aniversário do filho Dom com ensaio inspirado em 'O Rei Leão'

O filho mais novo do cantor Wesley Safadão e da modelo Thyane Dantas, Dom, completou um ano nesta quarta-feira (18). Para comemorar a data com a família, o casal fez uma festinha com a temática do filme 'O Rei Leão'.

Nas redes sociais, o casal também compartilhou fotos fofas de um ensaio fotógrafico do pequeno também inspirado no tema do filme. As imagens mostram Dom fantasiado de leão e experimentando o bolo.

"Sua chegada foi uma promessa cumprida e o seu sorriso tem completado ainda mais a nossa vida", declarou Wesley em homenagem ao filho. "Que Deus continue te guardando e te fazendo sempre essa criança feliz e abençoada", desejou.

Thyane também agradeceu pela vida do filho. "Todas as vezes que olho para você me sinto agradecida e realizada com o amor de Deus e o transbordar d'Ele sobre nossas vidas através da sua".