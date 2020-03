Wesley Safadão anuncia gravação de DVD em formato de "live"

Seguindo as recomendações de distanciamento social, Wesley Safadão anunciou, na manhã desta terça-feira (31), a gravação de um projeto audiovisual em formato de transmissão online em tempo real. A "live" nas redes sociais está marcada para 18 de abril e será transformada em DVD. O “WS em Casa 2” irá contar com 14 músicas inéditas no repertório.

“Vamos lançar só sucessos e músicas novas para vocês. Depois de gravar os lançamentos, a gente vai fazer outro showzão para que você se divirta aí na sua casa”, afirmou o artista.Safadão, que já tinha feito dois shows online em virtude do agravamento da pandemia de coronavírus no mundo, não adiantou mais detalhes do novo projeto.