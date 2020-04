Waldonys faz pocket show virtual nesta quinta-feira (2)

O sanfoneiro Waldonys faz um pocket show virtual nesta quinta-feira (2), às 17h. A apresentação faz parte da comemoração dos 38 anos do Shopping Iguatemi Fortaleza e será transmitida ao vivo pelas redes sociais do shopping.

Recentemente, o cearense viralizou com vídeos de shows aos pôr do sol para amenizar os efeitos da quarentena causada pela pandemia do coronavírus.

"Nesse período de isolamento social todo entretenimento é bem vindo, mas a “música” é divina, toca o coração de quem escuta e encanta a alma de quem canta", afirmou em post no Instagram.