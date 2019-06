Você dormiu no fim de semana? Veja o que aconteceu no mundo dos famosos

O fim de semana no mundo dos famosos foi movimentado. Teve de anúncio de novo relacionamento até denúncia de suspeita de estupro por jogador de futebol. Anitta e Neymar foram os nomes mais comentados nas redes sociais.

No mundo musical, a cantora Anitta revelou que está em início de relacionamento com Pedro Scooby. A cantora, que assumiu essa semana estar curtindo férias acompanhada do surfista, quis esclarecer aos fãs que não se envolveu com Pedro enquanto ele era casado com Luana Piovani, de quem se separou este ano.



Em uma série de vídeos, feitos enquanto estava deitada na cama, ao lado dele, Anitta explicou que não pretendia expor o relacionamento: "Sou uma pessoa como qualquer outra, como seu vizinho, seu melhor amigo. Tenho minha vida pessoal que pode dar certo, dar errado, ir pra frente e pra trás. Fui o mais discreta que dava pra ser, como sempre tento. Mas também não deixo de viver minha vida com medo das pessoas saberem o que está acontecendo. Não faz sentido", explicou.



Luana Piovani respondeu a situação vídeo no Youtube comentando sobre o romance de Pedro Scooby e Anitta. A atriz criticou a exposição exagerada do namoro e definiu o início do relacionamento dos dois como um show. "Eles estão na idade do show. Eu me lembro de quando eu gostava disso. Pra que ficar escondendo? Acho que poderia ter sido de maneira mais discreta em relação a mim. Só poderia ter me dado um toque para eu não ficava sabendo pelas redes", disparou.

Mulher acusou Neymar de estupro em hotel na França

No sábado (1º), uma mulher acusou Neymar, craque do Paris Saint Germain, de tê-la estuprado em um hotel da capital francesa, mas o atleta afirmou que é alvo de uma armadilha e tentativa de extorsão. No domingo (2), o jogador publicou vídeo com conversas que teve no WhatsApp com a mulher.

Um carro da Polícia Civil do Rio de Janeiro foi até a Granja Comary, centro de treinamento da seleção brasileira em Teresópolis, no domingo. O delegado Bruno Gilaberte, do 11º Distrito Policial, buscava informações sobre Neymar.

> Mulher que acusa Neymar de estupro entrega imagens e documentos à polícia de São Paulo

Nesta segunda-feira (3), o vídeo publicado por Neymar com as conversas no WhatsApps foi apagado. O caso segue sendo investigado pela Polícia.

O atleta está na Granja Comary, em Teresópolis, onde se prepara para defender a seleção brasileira na Copa América.

Bruna Marquezine desmente print ironizando polêmica de Neymar

A atriz Bruna Marquezine foi vítima de uma montagem virtual na qual aparece debochando de Neymar, após polêmica envolvendo o jogador com acusação de estupro. No print fake que viralizou, a artista aparece repercutindo e ironizando as frases ditas pelo atleta no Whatsapp com a suposta vítima em resposta a um internauta pelo direct do Instagram. Através de sua assessoria de imprensa, a global desmentiu a conversa. "Montagens e postagens como as feitas hoje simulando falsamente diálogo por mensagem privada do Instagram com a atriz configuram crime virtual ", afirmou na noite deste domingo.

Atrizes globais morrem por doenças

Duas atrizes da Rede Globo morreram no fim de semana. Morreu na manhã de domingo (2), aos 34 anos, a atriz, roteirista e diretora Flora Diegues. Atriz de filmes como "O grande circo místico" (2017), e de novelas como "Questão de família" (2015) e "Deus salve o Rei" (2018), Flora lutava há três anos contra um câncer no cérebro.

A atriz carioca Gabi Costa, de 33 anos, morreu na noite domingo por conta de problemas cardiorrespiratórios, segundo a assessoria de imprensa da atriz. Gabi Costa foi internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, após ser encontrada desacordada dentro de casa.