Vocalista da banda Scalene é o novo 'affair' de Anitta

Os rumores de que Anitta está engrenando um relacionamento com o músico Gustavo Bertoni ficaram mais fortes após a cantora fazer uma transmissão ao vivo em perfil no Instagram. "Oi, tudo bem! Vamos olhar seu WhatsApp, querido", disse a funkeira após o vocalista da Scalene deixar um comentário no chat do vídeo.

A banda do brasiliense ficou conhecida nacionalmente ao levar a segunda posição no programa SuperStar (Globo). Em 2016, o grupo musical ganhou o Grammy Latino de Melhor Álbum em Português com o disco "Éter".

Em 2019, Gustavo foi acusado publicamente pela ex-namorada, Luiza Pereira, de traição e assédio.

Anitta está em Aspen, nos Estados Unidos, para curtir uns dias de folga antes do início da temporada de Carnaval.