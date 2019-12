Vivências com comunidades quilombola e indígena acontecem nos dias 6 e 7 de dezembro, em Fortaleza

Quem estiver em Fortaleza nesta sexta (6) e no sábado (7) poderá mergulhar na ancestralidade dos povos originários e negros do Ceará. A Vivência com as Comunidades está marcada para sexta-feira (6), às 16h, no Centro Cultural Belchior e no Largo Luís Assunção, na praia de Iracema. Já a Feira Mercado Criativo acontece, no sábado (7), a partir das 16h, no Mercado dos Pinhões.

Na sexta-feira (6), a Vivência com as Comunidades, o Centro Cultural Belchior, na Praia de Iracema, recebe representantes das comunidades quilombolas da Serra de Jua e os os Pitaguary de Monguba para uma tarde de muita troca de saberes e boas energias.

Às 16h, o público poderá participar de uma conversa sobre o projeto com os artesãos das comunidades e a coordenação artística do Projeto, que será seguida de uma vivência criativa com os artesãos.

Para encerrar a tarde de trocas, o largo Luís Assunção será palco para o povo Pitaguary realizar uma roda de Toré, ritual ancestral que une dança e religiosidade, e os Quilombolas fazerem uma tradicional roda de Ciranda.

No sábado (7), a partir das 16h, os artesãos participarão da Feira Mercado Criativo, no Mercado dos Pinhões. Na ocasião será disponibilizado para venda ao público os produtos desenvolvidos durante a execução do TEAR.

Para o evento estarão disponíveis 130 peças, entre vestuário e acessórios, a exemplo de colares, brincos e bolsas confeccionados a partir da imersão de designers contemporâneos nas duas comunidades. As peças custam entre R$ 10,00 e R$ 70,00 e, posteriormente, estarão disponíveis no site http://www.projetotearce.com.br.

Responsável pela realização do evento, o projeto Tear se propôs a tecer uma ponte entre a arte, as tradições ancestrais negras e indígenas e os tempos modernos. O projeto foi contemplado no VII Edital das Artes da Prefeitura de Fortaleza e desenvolvido pela Cria Assessoria e Produção Cultural junto às comunidades quilombola da Serra do Juá, em Caucaia, e indígena Pitaguary da aldeia Monguba, em Pacatuba.

Ancestralidade e modernidade

A comunidade quilombola da Serra do Juá desenvolve o projeto Zumbi, que alia artesanato e costura e é realizado exclusivamente pelas mulheres da comunidade. A estrela do projeto são as tradicionais colchas de retalhos. O trabalho com os recortes de tecido vai ganhar novas aplicações dentro do Tear, com a confecção de roupas e acessórios.

Já os Pitaguary de Monguba têm como destaque no seu trabalho artesanal a confecção de peças feitas a partir do barro e da palha, tanto para uso decorativo como como utensílios cotidianos, além de bordados, acessórios e adornos. Dentro do Tear, a arte tradicional ganha novos contornos e nuances, sem perder suas características identitárias.

Serviço:

Vivência Criativa com as Comunidades

Data: sexta-feira (6)

Horário: a partir das 16h

Local: Centro Cultural Belchior (Rua dos Pacajus, 123 praia de Iracema e no Largo Luís Assunção)

Evento: gratuito e aberto ao público

Feira Mercado Criativo

Data: sábado (7)

Horário: a partir das 16h

Local: Mercado dos Pinhões

Evento: aberto ao público