Viúva de Gugu diz que sua vida valeu a pena por ele e pelos filhos

Rose Miriam, viúva do apresentador Gugu Liberato, falou com a imprensa ao final do enterro do artista, na tarde desta sexta-feira (29), e disse que ele era uma pessoa maravilhosa: "que agora está em meu coração". Emocionada, ela precisou ser amparada pelo filho durante a cerimônia.

"A única coisa que quero que dizer a vocês é que a minha vida valeu a pena pelo Gugu e pelos meus filhos", afirmou ela ao deixar o Cemitério Gethsêmani, no Morumbi, na zona oeste de São Paulo, onde ele foi enterrado, mesmo local em que seu pai foi sepultado nesse mesmo dia, há dez anos.

> Velório de Gugu termina após 22 horas com longas filas de fãs e presença de famosos

Rose Miriam foi a única da família a se pronunciar desde o acidente do apresentador, ocorrido no último dia 20, na casa em que eles moram em Orlando, nos Estados Unidos. O filho, João Augusto, havia falado, mas por redes sociais. Também estava no enterro a mãe de Gugu, Maria do Céu, 90, os dois irmãos do apresentador e seus três filhos.

O caixão de Gugu chegou ao cemitério por volta das 11h15, após um cortejo em um carro dos Bombeiros a partir da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O filho mais velho dele acompanhou o corpo na viatura, enquanto o restante da família foi de van.

O velório do apresentador foi encerrado às 10h após 22 horas de homenagens e despedidas.

Milhares de fãs passaram pelo local -o número exato não foi divulgado- e chegaram a esperar mais de três horas para ver o apresentador. Também se despediram do apresentador nomes importantes da TV brasileira.

Passaram pela Alesp os apresentadores Geraldo Luís, Ratinho e Marcos Mion; membros das bandas Polegar e Dominó, criados por Gugu nos anos 1990; e Cintia e Silvia Abravanel, filhas de Silvio Santos. O dono do SBT não compareceu, mas mandou uma coroa de rosas.

Entre os fãs que compareceram ao local, houve pessoas que viajaram mais de 1.600 km para ver o apresentador, como o vendedor Antonio da Paz, 64, que veio de Ubatã, no sul da Bahia, e foi o segundo da fila, chegando ainda na madrugada de quinta à Alesp. O primeiro da fila foi o gari Saulo Duarte Soares, 33, de Juquiá, no Vale do Ribeira.

Na quinta (28), alguns fãs chegaram a entrar na fila mais de uma vez para se despedir do apresentador, apesar de uma volta chegar a levar mais de três horas. As filas, que persistiram durante toda a madrugada, diminuíram apenas na manhã desta sexta, quando os fãs passaram a levar 20 minutos para ver Gugu.

Morte

O apresentador Gugu Liberato, 60, teve a morte confirmada na noite da última sexta-feira (22) após ele passar dois dias internado em um hospital de Orlando, na Flórida, Estados Unidos, em decorrência de uma queda sofrida em casa. Ele despencou de uma altura de quatro metros, quando fazia um reparo no ar-condicionado instalado no sótão.

Cerca de duas semanas antes do acidente, Gugu foi dado como morto pela rede social da própria emissora, a Record. Na ocasião, ele teve de ir a público confirmar que estava bem. "Pessoal, alguém publicou que eu tive um enfarto. É fake, tá? Estou muito bem, obrigado", escreveu ele em seu Twitter.

Após a queda sofrida em sua casa, os médicos constaram que o apresentador não apresentava mais atividade cerebral, segundo a nota de falecimento, que não especifica a data exata da morte. Os familiares então autorizaram a doação de todos os seus órgãos, o que poderia beneficiar até 50 pessoas.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou a morte do apresentador em suas redes sociais: "O país perde um dos maiores nomes da comunicação televisiva, que por décadas levou informação e alegria aos lares brasileiros. Que Deus o receba de braços abertos e conforte os corações de todos", disse a mensagem.

Já o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), decretou luto de três dias em razão da morte do apresentador, que ele classificou como "um de seus principais comunicadores": "O Brasil perde um talento", afirmou em nota. Já a Assembleia Legislativa ofereceu o salão nobre para a realização do velório.

Trajetória

Gugu, que começou a trabalhar como office-boy em uma imobiliária em São Paulo, teve uma carreira repleta de sucessos e polêmicas, que incluem desde a famosa Banheira do Gugu até uma entrevista com supostos membros do PCC que faziam ameaças a políticos e jornalistas –desmentida pela própria facção.

Ele contou à Folha na década de 1990 que chegou a mandar cartas para Silvio Santos, com ideias e sugestões para os programas dele, até que foi chamado. Silvio resolveu dar uma chance ao menino, na época com apenas 14 anos, contratando-o como assistente de produção, quando o apresentador ainda estava na Globo.

Ao conseguir a concessão que daria origem ao SBT, Silvio deu a oportunidade de apresentador a Gugu. Passou pelo Viva a Noite, Passa ou Repassa, Sabadão Sertanejo e Domingo Legal, onde se consolidou, chegando a mudar de horário para competir diretamente com o Domingão do Faustão (Globo), até então líder no horário.

Gugu estreou na Record em 2009, onde hoje apresentava os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. Esse último está hoje na reta final da segunda temporada. Segundo a Record, o apresentador chegou a gravar a final, prevista até então para ir ao ar dia 4 de dezembro.

Gugu também foi o responsável por alavancar a carreira de algumas boy bands famosas dos anos 1980 e 1990. Entre elas, o Dominó, que estourou em 1984 com Afonso Nigro, Nill, Marcos Quintela e Marcelo Rodrigues, e o Polegar, que tinha entre os membros o cantor Rafael Ilha, que virou celebridade ainda criança.

Repercussão

Ana Maria Braga, Xuxa, Ana Hickmann, Fátima Bernardes, Luan Santana e outros famosos lamentaram a morte de Gugu. "Triste como amigo, triste como admirador, triste como colega, triste como telespectador. O Brasil perde um comunicador que enxergava na televisão uma ferramenta poderosa para falar com o povo", afirmou Luciano Huck.

Faustão aproveitou para esclarecer que nunca houve rivalidade com o colega: "Embora não tivéssemos amizade, sempre tivemos uma relação muito cordial e educada. Nós, que disputamos a audiência por muitos anos, fomos adversários, mas jamais inimigos. Aqui, da galera do Domingão, uma homenagem a Augusto Liberato, que foi uma das figuras mais importantes da história da televisão no Brasil".

Já o colega de emissora Rodrigo Faro fez uma edição emocionada do programa A Hora do Faro no último domingo (24), mas acabou cometendo uma gafe, ao perguntar se a audiência estava boa, sem perceber que estava sendo gravado. Alguns internautas se revoltaram e o acusaram de "amigo da onça" nas redes sociais.