Viúva de Chico Anysio solicita imóvel avaliado em R$ 7 milhões

Malga di Paula, viúva do humorista cearense Chico Anysio, que faleceu em 2012, solicitou à Justiça os direitos de um apartamento de luxo na Barra da Tijuca, bairro localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Avaliado em cerca de R$ 7 milhões e com 680 m², segundo publicação do jornal Extra, o imóvel foi comprado pouco antes da morte de Chico que, na época, era casado com Malga.

> Testamento de Chico Anysio é anulado por deixar um de seus filhos de fora

O testamento do humorista foi anulado pela 2ª Vara da Família da Barra da Tijuca, oito anos após a morte do mesmo. Segundo os advogados da viúva, o pedido foi feito pelos próprios herdeiros. Eles alegam que o testamento deixado por ele contemplava a totalidade dos bens obtidos em vida, avaliados em R$ 150 milhões, quando deveria contemplar apenas a metade.

Outro motivo seria a ausência de um dos filhos de Anysio. O nome de Lug de Paula, de 63 anos, o intérprete de Seu Boneco, da "Escolinha do Professor Raimundo", não estava descrito no documento.

Questionada sobre a ação, Malga, que foi casada com Chico de 2001 a 2012, afirmou estar negociando entrevista. Enquanto isso, os filhos do artista, incluindo Lug de Paula, não quiseram realizar nenhum pronunciamento.