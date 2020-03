Viúva de Chico Anysio diz que ele gastava R$ 600 mil por mês com cavalos e morreu endividado

Após exatos oito anos da morte de Chico Anysio [1931-2012], e a anulação do testamento do comediante, a viúva dele, Malga di Paula, revelou em entrevista ao canal Na Lata, de Antonia Fontenelle, que não tem mais contato com os filhos do comediante.

Segundo ela, Chico não ouviu amigos antes de morrer que pediam para que ele mudasse de advogado. O advogado foi o testamenteiro dele. Ela briga na justiça para ter reconhecido seu direito aos bens do humorista, sobretudo a um apartamento.

Ela teria direito a 50% de todo o patrimônio de Chico, com quem ficou casada por 14 anos. Agora, luta para conseguir entrar em acordo com os filhos. Os bens, segundo ela, foram deixados para Malga e todo o patrimônio intelectual foi deixado aos filhos.

Além disso, Malga revelou que Chico morreu com muitas dívidas. Ela nem tem ideia de quanto. Chico tinha como hábito, segundo Malga, dar uma boa mesada para cada herdeiro mesmo com eles já crescidos. Silvio Santos, segundo ela, ofereceu R$ 70 milhões pelas obras de Chico, mas Malga nunca conseguiu falar com os filhos dele nesse tempo e nem sabe dizer se eles sabem dessa oferta.

Vício em cavalos

Outra particularidade de Chico era o vício dele em comprar cavalos. Segundo Malga, em 2003 ele começou a querer investir nos animais. E foi com isso que o ator se afundou ainda mais em dívidas. "A questão dele não foi aposta em cavalo, foi comprar cavalo para botar para correr. Ele se perdeu completamente, pior do que um vício. Foi uma coisa muito triste", disse.

De acordo com Malga, Anysio tinha 300 cavalos e chegava a gastar R$ 600 mil por mês na manutenção dos animais.

"Ele ganhava isso [R$ 600 mil de salário] e ainda tinha todas as nossas despesas, que não eram poucas: pensão de ex-mulher, mesadas dos filhos e netos. Ele acabou vendendo tudo que a gente tinha, gastou todo o dinheiro que tinha aplicado, pegou empréstimos e adquiriu um monte de dívidas", concluiu.