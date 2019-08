Vitral histórico na sede da Sefaz é restaurado por alunos da Escola de Artes e Ofícios

Alunos da Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho iniciaram a retirada dos módulos do vitral localizado nas escadarias da sede da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE), no Centro. A peça será restaurada pelos estudantes. O trabalho começou na tarde desta sexta-feira (23) e deve ser concluído em outubro.

O vitral foi originalmente instalado em 1927 no hall de entrada do prédio, localizado na Avenida Alberto Nepomoceno. A restauração foi realizada a partir de uma parceria envolvendo a Sefaz e a Secretaria da Cultura do Ceará, que mantém a Escola de Artes e Ofícios.

Para realizar o trabalho, a entidade elaborou pela primeira vez o curso de conservação e restauro em bens matrimoniais móveis com foco na técnica de vitrais. Dez alunos que já haviam participado de outros módulos sobre restauro de bens patrimoniais foram selecionados para participar das aulas. Após os conhecimentos teóricos, os estudantes aplicarão as técnicas no vitral retirado da Sefaz, sob a supervisão de um profissional.

"Alguns desses alunos já trabalharam em outras restaurações como do Palácio João Brígido (Paço Municipal) e do Memorial Sinhá D'Amora. Com esse curso, eles aprendem uma nova técnica e vão aliar o conhecimento já adquirido", considera o restaurador Antônio Vieira, professor da Escola de Artes e Ofícios.

O historiador João Leite, 33, um dos estudantes que participam do restauro, diz que o trabalho é uma realização pessoal. "É uma atividade minuciosa, feita em várias etapas. Precisamos identificar o que está quebrado, o que está rachado e quebrado", pontua.

A designer de interiores Arina Azevedo, 36, que também integra o grupo, falou sobre o curso como uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos sobre a arte vitral. "Todos os alunos esperam que haja interesse de preservar outros vitrais como esse. Seria ótimo se o mercado de restauração se abrissem em Fortaleza e que a cidade tivesse recursos para manter nosso patrimônio", disse.

Restauro vai durar 50 dias e envolve dez alunos de curso inédito da Escola de Artes e Ofícios FOTO: JL ROSA

Histórico

Com 92 anos de instalação, o vitral que passará por restauro foi inaugurado junto com a sede da Sefaz, em 1927. A peça foi encomendada do atelier carioca Formenti, cujos trabalhos envolvem peças do Palácio Tiradentes, onde funciona a sede da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro.

O vitral cearense é composto por imagens que se associam ao trabalho desenvolvido pela secretaria. "Ele traz elementos que são característicos da atividade fazendária, econômica e comercial na época", diz o servidor Márcio Amorim, um dos autores do livro comemorativo dos 170 anos da pasta, publicado em 2006.

"Nós temos uma responsabilidade muito grande de ter um patrimônio tão expressivo como esse. É um patrimônio do ceará, do setor produtivo e da nossa instituição", dimensiona Fernanda Pacobahyba, titular da Sefaz-CE.

Para a coordenadora-geral da Escola de Artes e Ofícios, Marley Uchôa, a parceria do órgão público com a instituição de ensino pode repercutir em novos restauros. "A escola gostaria que o Governo identificasse essas necessidades e a escola fosse esse caminho para realizar a conservação. Se o Governo contratasse uma empresa para fazer o restauro, teria o mesmo custo. Com a escola, esse custo vira investimento em novos profissionais", pondera.