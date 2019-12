Vitória Strada está namorando Marcella Rica, diz colunista

As atrizes Vitória Strada, 23, e Marcella Rica, 28, formam o mais novo casal do mundo das celebridades. As duas estão em clima de romance há oito meses, segundo afirmou a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, na manhã desta segunda-feira (2).

O romance teria começado no Carnaval deste ano, quando as duas se conheceram através de uma amiga em comum, Anna Rita Cerqueira. Em agosto, as duas viajaram para a Disney junto com outras amigas.

Recentemente, Strada publicou uma foto ao lado de Rica, em que fala sobre os aniversários das duas, que são comemorados nos dias 12 e 16 de outubro.

"Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu", escreveu a atriz da antiga novela "Espelho da Vida" (Globo) na legenda da foto. Procurada pela reportagem, a assessoria de Vitória Strada disse que não comentaria o assunto.

Exatamente há um ano, Strada contou que estava solteira há dois anos e que não beijava há bastante tempo. "Estou encalhada mesmo. Está bem tensa a minha situação", brincou ela durante participação no Vídeo Show (Globo).

"Eu não consigo ter um relacionamento com pessoas que grudam do nada e desgrudam do nada. Sou um pouco racional", acrescentou a atriz. "Eu não estou tendo tempo para nada, então, quando estou em casa, fazer coisas de casa me irrita."