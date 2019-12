Vitória Strada diz que namorar Marcella Rica é um 'presente lindo'

Vitória Strada, 23, fez um balanço de 2019 e afirmou que o ano a surpreendeu com um amor. Há noves meses, Strada mantém um relacionamento com a também atriz Marcella Rica, 28.

"2019 me surpreendeu com esse amor. Um presente lindo que só tem me feito feliz", disse Strada ao colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, neste domingo (22).

O romance teria começado no Carnaval deste ano, quando as duas se conheceram por meio de uma amiga em comum, Anna Rita Cerqueira. Em agosto, as duas viajaram para a Disney com um grupo de amigas.

Recentemente, Strada publicou uma foto ao lado de Rica, em que fala sobre os aniversários das duas, que são comemorados nos dias 12 e 16 de outubro. "Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas. Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu", escreveu a atriz, na época.

Afastada da TV desde o término de "Espelho da Vida" (Globo, 2018), Vitória Strada se prepara para retornar às novelas com a personagem Kyra Romantini em "Salve-se Quem Puder", nova trama das 19h da Globo, que tem previsão de estreia para final de janeiro. No folhetim, Kyra é uma decoradora que vê a vida mudar ao testemunhar um crime e tem seus sonhos adiados.