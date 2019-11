Virada Cultural tem início com shows musicais e preparação de buchada de 100 kg

A primeira noite da Virada Cultural de Fortaleza contou com atrações no Mercado dos Pinhões e no Mercado São Sebastião. Até o próximo domingo (5), o evento levará mais de 80 atrações a diversos pontos da capital cearense.

No Mercado dos Pinhões, o público compareceu para conferir as apresentações de Renato Assunção, Paulo Façanha, Freitas Filho e Gabriela Mendes.

O público marcou presença e aprovou a iniciativa da Virada Cultural. "Eu acho que o Mercado dos Pinhões tem se constituído como um espaço de encontro, pela gastronomia, pela música, pela plástica do próprio espaço e, quando você encontra a Virada aqui, é ainda mais importante", comenta a assistente social Ana Paula Lessa.

No Mercado São Sebastião, por sua vez, o palco foi ocupado pelo forró, com Trio Pisada Mansa, Forró Só no Machucado e Thiaguinho Mala Mansa.

Outra atração de destaque foi o início da preparação da maior buchada do país, com mais de 100 quilogramas, reunindo dez chefes para executar a receita.

Confira a programação completa da Virada Cultural de Fortaleza:

Mercado São Sebastião – Festival da Buchada

Datas: 8 e 9/11 (sexta e sábado)

Hora: das 18h às 22h30

Atrações:

8/11: Trio Pisada Mansa, Forró Só no Machucado e Thiaguinho Mala Mansa

9/11: Forró é o Novo, Jean Dumont e Waldonys



Praça do Ferreira

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 3h, de sábado a domingo (9 a 10/11), e das 15h às 17h30, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Tarcísio Sardinha convida Juruviara, Banda Dubaile, Os Transacionais, Os Alfazemas e Cordel do Fogo Encantado.

10/11: Orquestra Popular do Nordeste, Roberta Fiúza e show do cantor Felipe Cordeiro



Praça dos Leões

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 4h, de sábado a domingo (9 e 10/11), e das 12h às 20h, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Coletivo de DJs Brega que Pariu e Coletivo Carnaval no Inferno

10/11: Projeto Som na Caixa (DJ Ancient Nomad, DJ Alan Morais e DJ Coletivo de DJs), projeto Classic Vibes e Coletivo Rebel Womens



Mercado dos Pinhões

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 17h às 21h30, no sábado (9/11), e das 18h às 22h, no domingo (10/11).

Atrações:

9/11: Alê Eloi, Yane Caracas, Preto e Café e Feira de Economia Criativa

10/11: Di Ferreira, Mel Mattos, Anderson Monteiro e Feira de Economia Criativa



Praça Cristo Redentor

Data: 9/11 (sábado)

Hora: 16h às 21h

Atrações: Roda de capoeira com Associação Zumbi Capoeira, Grupo Na Quebrada do Coco, Tambor das Marias da Casa do Mestre Felipe e Festa dos Tambores Ancestrais, com Pingo de Fortaleza convida Luxo da Aldeia.



Teatro São José

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 17h às 3h, de sábado a domingo (9 e 10/11); e das 10h às 17h30, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Projeto Musicando Fortaleza, espetáculo teatral "Maquinista", do Pavilhão da Magnólia, e espetáculos teatrais a serem confirmados.

10/11: Espetáculo infantil "Paraíso", do Grupo Teatro Máquina, e espetáculo infantil a confirmar.



Complexo Cultural Vila das Artes – Casa do Barão de Camocim

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11); e das 10h às 16h, no domingo (10/11).

Atração: Exposição de Quadrinhos



Complexo Cultural Vila das Artes – Vila das Artes

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 2h, de sábado a domingo (9 e 10/11); e das 10h às 16h, no domingo (10/11)

Atrações:

9/11: Arena ClubNerd (jogos modernos de tabuleiro), Let's Cosplay (encontro e concurso de cosplay), Game up (campeonato de videogame), Vila do Rock (Show de rock) e Saraus.

10/11: Espaço Kids, Covil do RPG (jogos de RPG), Feira de Quadrinhos e produtos Geek, palestra “Harry Potter e o impacto da leitura infanto juvenil”, com Ascendio, e palestra sobre literatura fantástica com a escritora Renata Ventura “Arma Escarlate”



Avenida Monsenhor Tabosa

Data: 9/11 (sábado)

Hora: das 16h às 21h

Atração: Feiras de economia criativa e Djs.



Fortaleza Bus – Passeio pelos principais pontos turísticos da Cidade.

Data: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11), e das 10h às 16h, no domingo (10/11).



Roteiros Culturais – Passeios a pé pelo Centro

Datas: 9 e 10/11 (sábado e domingo)

Hora: das 16h às 18h, no sábado (9/11), e das 8h às 12h, no domingo (10/11)



Ciclofaixa Cultural

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 13h

Concentração do passeio ciclístico guiado: 8h no Paço Municipal

Pontos de visitação: Paço Municipal, Praça Filgueiras de Melo, Parque da Liberdade, Praça do Ferreira, Praça dos Leões, Travessa Crato (Raimundo dos Queijos), Forte Nossa Senhora da Assunção e Teatro São José



Paço Municipal e Anfiteatro

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 9h às 17h

Atrações: visita guiada “Nossa História”, Arena kids, Festival de Passinho, Cururu Skate e Reggae, contação de histórias com Paula Yemanjá e Rafael Limaverde, projeto Pé de Livros, sarau Pé de Palavra, Lançamento de livro do escritor Gilmar de Carvalho, Chorinho Cordas que Falam e roda de conversa com Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez), Gilmar de Carvalho e Juarez Leitão.



Polo dos Queijos

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 16h

Atrações: Roda de Bamba (chorinho), Roberto Arruda (cover Roberto Carlos), Helano Moreira canta Waldick Soriano e Cacimba de Aluá (forró)



Cores da Rua – Pintura de Rua

Data: 10/11 (domingo)

Hora: das 8h às 12h

Local: Rua São José e Rua Rufino de Alencar