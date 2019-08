Viola Davis será Michelle Obama na série 'First Ladies'

Viola Davis, 54, conhecida pelo seriado "How to Get Away With Murder" e filmes como "Histórias Cruzadas", interpretará Michelle Obama, 55, na TV.

A representação da empresária humanitária e ex-primeira dama aparecerá na série "First Ladies", co-produção da Lionsgate com o canal Showtime. Segundo o canal, a produção pretende "abrir a cortina" sobre a vida das esposas dos presidentes americanos e mostrar como elas influenciam a política.

Ainda sem data de estreia, a primeira temporada contará também as histórias de Eleonor Roosevelt (esposa de Franklin Delano Roosevelt) e Betty Ford (esposa de Gerald Ford), ambas já mortas.

A série pretende mostrar a vida de esposas dos presidentes americanos; Eleonor Roosevelt e Betty Ford também serão representadas Divulgação

Além desta novidade, foi anunciado há poucos dias que Barack Obama, 57, e sua esposa fizeram uma parceria com o serviço de streaming Spotify para produzir podcasts exclusivos. Na parceria, os Obamas irão "desenvolver, produzir e emprestar suas vozes" para selecionar podcasts que serão distribuídos por todo o mundo, disseram o Spotify e a empresa de produções dos Obamas, Higher Ground, em nota conjunta.

O anúncio segue um acordo entre a Higher Ground e a Netflix anunciada em 2018, na qual o ex-presidente e a ex-primeira dama produzirão filmes, documentários e outras séries.