Vila das artes abre inscrições para oficinas circenses no mês de julho

A Escola Pública de Circo da Vila das Artes está com inscrições abertas para oficinas desse universo durante o mês de julho. As atividades acontecerão na sede da escola, na Biblioteca Pública Dolor Barreira e também em ações especiais do projeto "Hoje Tem Espetáculo – Férias no Picadeiro", que ocorrem em circos espalhados pela cidade. As incrições são gratuitas e devem ser realizadas online mediante preenchimento de formulário disponível no site da instituição.

As oficinas ofertadas na Vila das Artes são "Produção em Circo", com Fernanda Vilela; "Imersão ao Universo do Risível – Módulo II", com Cláudio Ivo e "Bufonaria: do Charme ao chorume", com Aline Marques. Já a Biblioteca Dolor Barreira recebe a oficina "Introdução ao Jogo do Palhaço", com Júlia Sarmento.

A escola receberá ainda, na noite do dia 10 de julho, uma mesa redonda que discutirá o tema "Metodologias de Criação e Estratégias de Circulação no Circo Atual", com os coletivos Clo (Uruguai) e Om Mortales (Argentina). O evento é uma parceria com a Circo Futuro, plataforma de apoio à criação artística e ao desenvolvimento do Circo na América do Sul. O debate ocorrerá das 18h às 21h e as inscrições serão por ordem de chegada, mediante lotação do espaço.

Férias no picadeiro

O projeto "Hoje Tem Espetáculo" oferta, em julho, oito oficinas com realização em quatro circos localizados em Fortaleza. As atividades serão ministradas pelos artistas dos circos Seven Brothers, América, London e Marlin, e têm como público alvo crianças e adolescentes das comunidades próximas aos espaços onde os circos estão instalados. As inscrições serão realizadas no próprio circo ou por meio de contato telefônico.

Programação

Oficina de Produção em Circo – Residências Circo Futuro em Fortaleza, com Fernanda Vilela (SP)

Segunda a sábado (08 a 13/07) e segunda-feira (15/07), das 17h às 20h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro)

Inscrições: de 25/06 a 04/07 (resultado: 05/07)

Ficha de Inscrição

Idade Mínima: 16 anos

Carga horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina Introdução ao Jogo do Palhaço, com Júlia Sarmento

Segundas, quartas e sextas-feiras (de 08 a 22/07), das 9h às 12h

Local: Biblioteca Pública Municipal Dolor Barreira (Av. da Universidade, 2572 - Benfica)

Inscrições: de 01 a 05/07 (resultado: 17/07)

Ficha de Inscrição

Idade Mínima: 16 anos

Carga horária: 20h/aula

Gratuito

Curso Imersão ao Universo do Risível – Módulo II, com Cláudio Ivo

Segunda, quarta e sexta-feira (de 08 a 31/07), das 18h às 21h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro)

Inscrições: de 24/06 a 04/07 (resultado: 05/07)

Ficha de Inscrição

Idade Mínima: 16 anos

Carga horária: 33h/aula

Gratuito

Projeto de Residência Circo Futuro – Mesa redonda "Metodologias de Criação e Estratégias de Circulação no Circo Atual", com os coletivos Clo (Uruguai) e Om Mortales (Argentina)

Quarta-feira (de 10/07), das 18h às 21h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro)

Inscrições por ordem de chegada

Gratuito

Oficina de Bufonaria: do Charme ao chorume, com Aline Marques (RS)

Segunda a sexta-feira (de 22 a 26/07), das 18h às 22h

Local: Vila das Artes (Rua 24 de maio, 1221, Centro)

Inscrições: de 01 a 05/07 (resultado: 17/07)

Ficha de Inscrição

Idade Mínima: 16 anos

Carga horária: 20h/aula

Gratuito

Projeto Hoje Tem Espetáculo – Férias no Picadeiro

Oficina de Palhaço - O repasse da Tradição, com Palhaço Baratinha

Segunda a sexta-feira (01 a 18/07), das 9h30 às 10h30

Local: Seven Brothers Circo (Av. L, próximo ao terminal do Conjunto Ceará)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98567-4029 (Círio Brasil)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Introdução a Malabares, com Wenderson Brasil

Segunda a sexta-feira (01 a 18/07), das 16h às 17h30

Local: Seven Brothers Circo (Av. L, próximo ao terminal do Conjunto Ceará)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98567-4029 (Círio Brasil)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Palhaçaria, com Jailson Silva

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 9h às 10h

Local: Marlim Circo (Rua Pindorama - Bairro Salinas, próximo à Av. Rogaciano Leite)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98736-6695 (Lino Rocha)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Trapézio, com José Neto

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 15h às 16h

Local: Marlim Circo (Rua Pindorama - Bairro Salinas, próximo à Av. Rogaciano Leite)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98736-6695 (Lino Rocha)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Malabares , com Adriano Lima

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 9h30 às 10h30

Local: Circo London (Rua Adalberto Malveira, esquina com a Rua Tebas - Jatoba I)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98890-1554 (Narciso)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Trapézio Parado, com Natanael santos

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 15h às 16h

Local: Circo London (Rua Adalberto Malveira, esquina com a Rua Tebas - Jatoba I)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98890-1554 (Narciso)

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Introdução a Malabares, com Reginaldo Filho (Reginho)

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 9h às 10h

Local: América Circo (Rua Coletora Norte-Sul, Parque dois irmãos, esquina com Rua A - Conjunto Primavera)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98890-1554 / (85)9854-3878

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito

Oficina de Lira, com Caroline Vital de Sousa

Segunda a sexta-feira (01 a 26/07), das 17h às 18h

Local: América Circo (Rua Coletora Norte-Sul, Parque dois irmãos, esquina com Rua A - Conjunto Primavera)

Inscrições: 24 a 30/06

Contato para inscrições: (85)98890-1554 / (85)9854-3878

Carga Horária: 20h/aula

Gratuito