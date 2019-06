Vila da Música ganha novo nome em homenagem ao Monsenhor Ágio Moreira

Após a partida do Padre Ágio, na última quarta-feira (12), a amiga Izaíra Silvino tinha uma certeza: "A Vila da Música será renomeada para homenageá-lo", disse em entrevista ao Sistema Verdes Mares. Não demorou para a sentença se cumprir. Em pronunciamento durante o velório do Monsenhor, nesta quinta-feira, dia 13 de junho, no Crato, o governador Camilo Santana confirmou que o equipamento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult) ganhará agora um novo nome: “Vila da Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira”. A mensagem 8398, que apresenta a proposta, já foi encaminhada à Assembleia Legislativa e aguarda tramitação.

“Padre Ágio só pregava o bem, só espalhava o amor, a alegria. Ele seguiu profundamente sua vida na missão de servir e evangelizar. O padre escolheu o instrumento mais importante, a educação através da música para criar esperança e libertar as pessoas (...) Qual homenagem posso fazer, me perguntei. A primeira delas é que já enviei hoje projeto de lei que dá novo nome para a Vila da Música, a escola passará a ser chamada agora de “Monsenhor Ágio Augusto Moreira”. Uma singela homenagem que vai se eternizar. Que a imagem dele possa seguir em nossas mentes e corações”, destacou o governador.

A Vila da Música foi inaugurada em 2017 e é voltada para a formação e fruição cultural, inspirada na experiência realizada pela Sociedade Lírica do Belmonte (Solibel), fundada pelo Monsenhor Ágio nos anos 1970. O equipamento surge como um centro de socialização e de cidadania por meio da educação dos sentidos.