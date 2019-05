VÍDEO: veja o que acontece nos bastidores do primeiro dia de DFB Festival 2019

No primeiro dia de DFB Festival, a diversidade do casting de modelos deu o tom com pessoas "comuns" na passarela, além de uma varidade de idade e tipos de corpos. A jornalista Clara Dourado e o designer Zé Filho, que desfilaram para a Parko, comentam sobre o que acharam da experiência e o que gostariam de ver mais na moda. Diretor e marketing da Parko, Luan e Patricia reforçam a ideia que a marca quis levar para abrir o Festival.

Já o stylist Marcos Marla desvenda as curiosidades da sua profissão enquanto ajustava os looks do desfile de Gisela Franck. Esta, por sinal, conta o que sente minutos antes do desfile começar.

Outra profissional que percorre os bastidores é a criadora de conteúdo digital e Paulinha Sampaio. Mas quer saber como ela consegue desfilar, fotografar e cobrir tudo ao vivo para as redes sociais? A "braço direito" Munira Rocha conta como funciona o trabalho por trás de uma influenciadora.

De volta à passsarelas do DFB após passar por São Paulo e Miami está a Água de Coco, marca de moda praia cearense que conquistou o mundo. Liana Thomaz e Rebeca Thomaz falam da emoção desse momento de apresentar a coleção em casa.

Finalizando, a jornalista de moda Heloisa Tolipan faz um resumo do dia com seu olhar especializado e repleto de admiração pelos criativos do Ceará. A carioca determina: "tenham orgulho do que vocês fazem aqui"!