Vídeo de palhaços cearenses ensina crianças a se prevenir contra o coronavírus

Com uma linguagem simples, lúdica e informativa, o grupo de palhaços cearenses Turma do Pakaraka protagoniza um vídeo em que explica e ensina dicas sobre o coronavírus a fim de conscientizar os pequenos e suas famílias.

A produção está disponível no YouTube e abusa da criatividade para ilustrar desde o que são sintomas até os métodos de prevenção.

Reunida, a trupe formada por Pepeu, Pepita, Barru e as três Bonequinhas também mostra para a criançada o que são os comentados álcool em gel e máscaras. Além disso, alertam que os dois devem ser usados com o auxílio do pais.

A forma divertida de repassar o importantíssimo conteúdo ajuda as crianças a absorverem e gravarem os conselhos preventivos, estando, assim, mais seguras.

Tira as dúvidas sobre o novo coronavírus:

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou pandemia do Covid-19, no dia 11 de março. O órgão alertou que o número de pacientes infectados, de mortes e de países atingidos deve aumentar nos próximos dias e semanas.

O termo pandemia se refere ao momento em que uma doença já está espalhada por diversos continentes com transmissão sustentada entre as pessoas.

TRANSMISSÃO E CUIDADOS

O novo vírus é transmitido por vias respiratórias, pelo ar, e por gotículas de saliva que saem em um espirro ou tosse, por exemplo, e também podem ser transferidas por contato físico ou superfícies contaminadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas são tosse seca, febre e cansaço. Algumas pessoas podem sentir dores no corpo, inflamação na garganta, congestionamento nasal e diarreia.

PREVENÇÃO

As pessoas devem ter cuidado com a higienização das mãos e evitar tocar mucosas do olho, nariz e boca.