Vídeo de filho de Marcos Mion com homenagem ao pai ganha redes sociais

Uma filmagem no instagram do apresentador Marcos Mion chamou atenção de seguidores e também de famosos. Em vídeo com o filho Romeo, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), eles trocam declarações de amo.

“Eu falei que você vai sempre ser meu papai do mundo” e "eu te amo", foram as frases faladas entre pai e filho no vídeo.

"Para uma criança neurotipica, tá faltando um adjetivo aí nesta frase, como por exemplo, “meu papai mais querido do mundo” ou “sempre ser o melhor papai do mundo” entre outras opções. Mas no meu mundo neurodiverso, no meu mundo autista, essa declaração é perfeita! É um reconhecimento sem igual. Que me emociona e me faz sentir digno de estar neste mundo por afogar meu filho autista de tanto amor a ponto de hoje ele devolver em palavras e atos o mesmo amor pra mim! Tem algo mais forte e intenso do que ser “sempre o meu papai do mundo”?", comentou Mion no perfil do Instagram.

.Famosos não resistiram e comentaram na publicação na rede social. "Aí o coração não aguenta! É muito lindo ele", escreveu Simone. "Ah, para... que é isso?", se emocionou Fernanda Gentil. "Lindo de ver", comentou Leo Santana. "Que momento lindo", disparou Didi Wagner.

Assista: