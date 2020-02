Vídeo de Anitta imitando Manu Gavassi viraliza após sucesso da cantora no BBB 20

Com a participação de Manu Gavassi no Big Brother Brasil 20, um vídeo de 2013 de Anitta imitando a cantora voltou a viralizar na internet.



Nas imagens, a funkeira canta um trecho da música "Planos Impossíveis", de Manu. O vídeo foi gravado por Anitta no início de sua carreira para o programa Morning Show, da Rede TV!, que era apresentador por Zé Luiz, pai da cantora que está no BBB.



Por conta do sucesso de Manu no programa, "Planos Impossíveis" voltou às paradas dez anos depois do seu lançamento, em 2010. A música está entre as 30 mais ouvidas da lista de 50 Mais do Spotify. A faixa é de seu álbum de estreia, "Manu Gavassi".