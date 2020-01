Vidança abre inscrições para 17 cursos gratuitos em diferentes modalidades artísticas e esportivas

A Associação, Escola de Artes e Ofícios e Cia. de Dança, Vidança abriu inscrições para 17 cursos gratuitos em diferentes modalidades para crianças, jovens e adultos. Os interessados podem estudar Ballet Clássico, Danças Dramáticas, Dança Contemporânea, Hip Hop, Karatê, Artes VisoManuais, Cidadania e Ética, Capoeira, Mediação de Leitura, Contação de Histórias, Violão, Flauta, Percussão, Ballet Adulto, Dança Funcional e Corte e Costura.

Para se inscrever, o público deve levar uma foto 3x4, cópia da certidão de nascimento, atestado médico, declaração de matrícula, histórico e boletim escolar e comprovante de residência, além de cópias do RG, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e número de identificação social (NIS) do responsável ou do aluno maior de idade para a sede da Vidança (Avenida L, 400, no Bairro Vila Velha). Apesar de não haver idade limite para frequentar a Associação, as crianças precisam ter idade mínima de seis anos.

Há quase quatro décadas, a Escola trabalha diferentes linguagens artísticas com crianças, adolescentes e adultos. As atividades têm promovido mudanças sociais no cotidiano dos alunos, além de formar agentes difusores de arte e cultura.

Serviço

Vidança

Endereço: Avenida L, 400, Vila Velha

Horário de funcionamento: 8h às 12h e 13h às 20h

Mais informações: (85) 3262.7599 / (85) 99985.3687