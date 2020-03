Victor Hugo é eliminado do BBB 20 com 85% dos votos

Victor Hugo foi o eliminado desta terça-feira (10) no BBB 20. Ele recebeu 85,22% dos votos. O brother disputou o paredão contra Manu Gavassi, que recebeu 10,18%, e Babu Santana, 4,60%.

O eliminado da semana foi indicado ao paredão pelo líder Pyong. Já Babu Santana recebeu cinco votos da casa, sendo o mais votado.

Por fim, Manu esteve na berlinda depois de apertar o botão vermelho no Quarto Branco, desafio que enfrentou ao lado de Gizelly e Felipe Prior.

Enquete realizada entre os internautas do Diário do Nordeste já indicava a saíde de Victor Hugo. A pesquisa sem relação com a votação do programa apontava 74% dos votos para o participante.