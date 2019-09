Vestido-protesto de Mileide Mihaile é avaliado em R$12 mil

A influenciadora digital Mileide Mihaile chamou atenção na edição do Brazilian Day 2019 em Newark, realizada no sábado (7), com um vestido em protesto as queimadas na Amazônia. Nesta segunda-feira (9), Ivanildo Nunes, criador da peça, revelou ao Verso que a obra é avaliada em R$12 mil. Segundo o estilista, foram usadas técnicas de renda de bilro, rechilier, crochê e renda de renascença.

"O objetivo da minha marca é mostrar que o artesanato cearense é extremamente rico e deve ser considerado um produto de luxo. E não perco as oportunidades de levar esse conceito pro mundo. Quando a Juliana Britto, organizadora do evento, me ligou pedindo pra vestir a Mileide no Brazilian Day, me veio a ideia de além de mostrar nossa cultura através do artesanato. Eu também poderia chamar a atenção do mundo para um problema sério que é a devastação, através das queimadas, da Amazônia", declarou Ivanildo.

Ao todo, foram 600h de trabalho na produção da peça. Seis pessoas trabalharam na criação.

A influenciadora Mileide Mihaile apresentou o Brazilian Day Newark 2019, realizado no sábado (7) de setembro, em Nova Jersey ao lado do ator Sérgio Marone e o apresentador Eduardo Pazzini.