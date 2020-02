Vestida de Madonna, Claudia Leitte chega 'voando' ao Carnaval de Salvador

Depois de se vestir de policial, Claudia Leitte homenageou Madonna no segundo dia de Carnaval de Salvador.

Usando um maiô dourado e meia-calça de bolinha preta, a cantora apareceu "voando" no circuito Barra-Ondina, nesta sexta-feira (21).

Leitte foi içada por um guindaste para subir no trio-elétrico. Ela fez coreografias no ar e foi ovacionada pelo público.

No Instagram, a cantora escreveu: "Hoje no #CarnavalClaudiaLeitte a homenagem a uma mulher revolucionária no cenário musical e que dispensa apresentações: Madonna, uma das maiores mulheres de todos os tempos."