Vestida de índia, Mileide Mihaile desfila como musa da Grande Rio

Mileide Mihaile desfilou pela escola de samba Grande Rio na Marquês de Sapucaí pela segunda vez consecutiva neste domingo (23). Representando o "espírito de Jupiara", a influenciadora estava vestida de índia.

"Eu venho representando a força indígena, estou muito feliz. Eu sou a índia que vai levar as cores da escola e isso me deixa muito honrada", disse Mileide nos stories do Instagram.

Este ano, a escola de samba levou para a Sapucaí o tema “Tata Londirá, o canto do caboclo no quilombo de Caxias”, de Deré, Robson Moratelli, Rafael Ribeiro e Toni Vietnã. Retratando diversas formas de expressão religiosa, o desfile reforçou a luta contra a intolerância.

Personalidades como Antonia Fontenelle, Luísa Sonza, Monique Alfradique também representaram a Grande Rio. Paolla Oliveira substituiu a atriz Juliana Paes como rainha da bateria e voltou a desfilar na avenida após dez anos.