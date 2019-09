Vera Fischer briga em hotel e preocupa amigos

A atriz Vera Fischer, 67, foi vista brigando com a nova empresária, Claudia Della, no saguão do Renaissance São Paulo Hotel, na madrugada desta quinta-feira (12). Vera estava na cidade para evento e entrevista.

A cena surpreendeu e assustou os funcionários presentes no local, de acordo com informações do Jornal Extra. “Ela chegou gritando e foi muito grosseira com a empresária dela. Muita gente viu”, relata testemunha.

A empresária Claudia Della e Vera Fischer posam para selfie Reprodução / Instagram

O atrito não aconteceu pela primeira vez e, por isso, o contrato entre as duas é rediscutido. Vera e Claudia se conheceram no último trabalho na televisão da atriz em "Espelho da Vida".

Ainda de acordo com o Extra, a preocupação dos amigos se dá pelo fato da atriz ter voltado a beber, já que Vera sofreu com dependência química. A última internação em clínica de reabilitação foi em 2011 e, desde então, faz tratamentos teraupêticos e atividades físicas para controlar a ansiedade.

Embora tenha contrato assinado com a TV Globo até 2020, Vera não está escalada para nenhum projeto.