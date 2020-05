Vencedora do BBB20, Thelma Assis assina contratos publicitários com grandes empresas

Campeã do BBB20, Thelma Assis está com contratos publicitários fechados depois que saiu do reality. A médica aceitou o convite para se tornar influenciadora da L’Oréal Paris no Brasil. A contratação da ex-bbb foi anunciada pelas redes sociais da empresa na última quarta-feira (6).

A médica vai atuar como influenciadora da marca ao lado de outras personalidades conhecidas. As atrizes Grazi Massafera e Taís Araújo também são garotas-propagandas da marca de cosméticos.

Após o fim do BBB20, Thelma passou a ser agenciada por uma empresa da qual Preta Gil é sócia. O contrato foi negociado com o marido da médica, Dennis Santos, durante o reality, mas só foi formalizado quando ela saiu do programa. Pabllo Vittar, Cleo, Ludmilla, Pocah e a campeã do BBB18, Gleici Damasceno também são agenciados pela empresa.

A ex-bbb já possui mais de 5,9 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram. A fama adquirida no reality também resultou em parceria com a C&A para realizar uma campanha de Dia das Mães. Segundo o Portal Uol Notícias, Thelma cobra R$65 mil reais por publipost em suas redes sociais.

Depois de sair do BBB20, a médica também participou de lives com Cleo e Taís Araújo. No bate-papo com Cleo, Thelma falou que a pandemia do novo coronavírus foi o assunto que mais a impactou depois do programa. E para Taís, a médica contou que não pretende abandonar a medicina depois de levar o prêmio de R$1,5 milhão do BBB20, mas que deseja exercer a profissão de forma mais leve.