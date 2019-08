Veja uma relação de cinco filmes do diretor Karim Aïnouz que você precisa assistir

O longa "A Vida Invisível", dirigido pelo cearense Karim Aïnouz, conquistou a indicação da comissão brasileira para disputar uma vaga dentre os indicados a "melhor filme internacional" do Oscar 2020.

A conquista do cineasta marca um momento ímpar para o cinema local. No último domingo (25), o filme "Pacarrete", do cearense Allan Deberton, levou oito prêmios no Festival de Cinema de Gramado, dentre os principais da competição, incluindo "Melhor filme" e "Melhor diretor".

Madame Satã (2002)

Drama biográfico do lendário transformista João Francisco dos Santos, o filme foi a estreia de Karim em Cannes. Destaque na carreira do ator Lázaro Ramos, o longa integra a lista de 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, conforme lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema

Praia do Futuro (2014)

Destaque na carreira de Wagner Moura, o longa também deu projeção ao ator pernambucano Jesuíta Barbosa. Ele é um jovem que migra para a Alemanha em busca do irmão, um salva-vidas, que se aventurou em Berlim e se apaixonou por um amigo

O Céu de Suely (2006)

Hermila, uma jovem de Iguatu, tenta melhorar de vida em São Paulo, mas é forçada a voltar ao interior cearense e é abandonada pelo namorado. Diante da desesperança, ela busca escapar da solidão e decide rifar seu corpo.

O Abismo Prateado (2011)

A dentista Violeta, interpretada pela atriz Alessandra Negrini, entra em desespero depois de receber um recado de despedida do marido, Djalma (Otto Jr.). Ela empreende uma busca pelo cônjuge, partindo para o Rio Grande do Sul.

Viajo Porque Preciso, Volto Porque te Amo (2009)

O geólogo José Renato (Irandhir Santos) é enviado para realizar um trabalho no sertão nordestino. À medida que ele se aprofunda na vivência junto ao seu "objeto de pesquisa", o protagonista se reconhece nas pelejas sertanejas.