Veja sete motivos para conferir a 19ª edição do Sana em Fortaleza

Com a 19ª edição marcada para este fim de semana, de sexta (12) a domingo (14), no Centro de Eventos do Ceará, o Sana 2019 deve reunir nomes importantes da cultura pop e geek em um só lugar. Conhecido há muitos anos em Fortaleza, o evento é capaz de reunir tanto jovem como adultos interessados nos temas envolvendo quadrinhos, animes, séries, cinema e literatura. Entretanto, você já questionou os motivos para conferir a programação do Sana? O Verso listou alguns deles para comparecer ao evento e conhecer mais desse universo. Confira:

1) Cosplayers

Foto: Fabiane de Paula

Abreviação de costume play, a palavra Cosplay é utilizada para definir pessoas que representam determinados personagens à caráter. Seja os vindos dos quadrinhos ou de outros meios, a cada ano que passa o Sana ganha ainda mais adeptos a esse tipo de caracterização. Exatamente por isso, o evento é conhecido como o local indicado para experimentar a técnica ou até mesmo conferir quem já é conhecido por essa arte.

2) Dubladores

A princesa de Enrolados é uma das que ganha voz por meio da dubladora Sylvia Salustti Foto: reprodução

Assim como todos os anos, a presença dos dubladores de versões brasileiras dos animes e do cinema é certeza na programação do evento. Este ano, o público poderá contar com a participação de Sylvia Salustti, conhecida pela voz de personagens como Pérola (Steven Universo) e Rapunzel (Enrolados), e com o dublador Garcia Júnior, conhecido pelas vozes de He-Man, Simba (Adulto) e Fera (A Bela e a Fera).

3) Shows

Foto: divulgação

Não só de palestras e bate-papo com artistas se garante um Sana. Na maioria das edições, os amantes da cultura pop se reúnem para curtir apresentações relacionadas ao meio. Na 19ª edição, Alírio Neto e Rodrigo Rossi, junto com Rafael Bittencourt, um dos fundadores do Angra, participarão de um tributo a Andre Matos, na sexta-feira (12).

4) Rave of Thrones

Foto: divulgação

Uma das grandes atrações deste ano é o ator irlandês Kristian Nairn, conhecido pelo papel de Hodor em Game of Thrones. O ator traz o projeto de uma rave para o evento, no que deve ser a maior festa temática sobre a série em todo o mundo. O projeto será realizado durante o encerramento do segundo dia do Sana, no sábado (13).

5) Conhecer pessoas

Foto: Kid Junior

Um dos pontos altos a serem citados no Sana é, sem dúvidas, o contato com outros fãs de tudo que envolve o universo nerd. Desde os adeptos do Cosplay aos leitores de animes e quadrinhos, o evento pode ser uma oportunidade para fazer amizades e trocar figurinhas sobre assuntos que interessam a crianças, jovens e adultos.

6) Adoção de cães e gatos

Mesmo com toda a tradição, o Sana este ano ainda traz mais uma novidade: um evento para os interessados em adotar cães e gatos. No local, os bichinhos serão castrados gratuitamente e os novos donos receberão vouchers de banho e compras. Para conseguir realizar o processo de adoção, é necessário ter o ingresso do evento e comparecer com um quilo de alimento ou ração.

7) Espaços temáticos

Foto: Kid Junior

Outro motivo também pode ser a presença dos espaços temáticos no Sana. Entre eles, estão os dedicados ao universo de Harry Potter, stands com vários action figures e locais para a leitura das novidades em quadrinhos. Na nova edição, uma sala será montada com batalha medieval, arena zumbi temática e outras atrações.