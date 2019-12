Veja primeira foto do filho de Marília Mendonça

Marília Mendonça postou, no Instagram, uma foto do primeiro filho nascido nesta segunda-feira (16). Na imagem, o pai do pequeno Leo, o cantor sertanejo Murilo Huff, aparece beijando a cabeça do filho. O herdeiro do casal sertanejo nasceu em Goiânia.

"Me falaram que quando ele nascesse seria a mesma sensação de arrancar meu coração do peito e segurar no braço. E foi exatamente isso. A partir de hoje se alguém faz bem a ele, faz bem a mim. Se alguém faz mal a ele, faz mal a mim. Seremos só um, pro resto da vida! Graças a Deus ele veio com muita saúde. Tá tudo bem com Léo e com a mamãe pessoal", publicou o pai na rede social.

Marília Mendonça estava na 38ª semana de gestação. Em julho deste ano, ela e companheiro fizeram um chá revelação para descobrir o sexo do bebê. No mesmo dia, anunciaram o nome do filho.

Retorno

Marília Mendonça está com dois shows marcados para o seu retorno aos palcos nos dias 6 e 7 de março de 2020, no Espaço das Américas, em São Paulo. Depois, ela segue para uma turnê na Europa.