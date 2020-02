Veja apostas de fantasias para o Carnaval 2020; memes e personagens são destaques entre os foliões

A contagem regressiva para o Carnaval já começou. Agora é hora de pensar na fantasia e ver quais itens do guarda-roupa podem ser utilizados na hora de se caracterizar. Alguns foliões já demonstraram criatividade nas prévias de fevereiro e se inspiraram em memes e personagens do momento na hora de compor o look. Veja algumas apostas:

Festa Danada

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse, em entrevista, que o dólar mais alto é "bom para todo mundo". Ele afirmou ainda que quando o dólar estava mais baixo, "todo mundo" viajava para a Disney, "até empregada doméstica", o que era, de acordo com o ministro, "uma festa danada". Aproveitando a declaração de Paulo Guedes, foliões estão saindo às ruas fantasiados de empregadas domésticas que viajam para Disney.

Manu Gavassi

A participação da cantora Manu Gavassi no Big Brother Brasil está gerando muitos memes da artista desde o primeiro dia de confinamento. “Hoje é o dia mais bizarro de toda a minha existência”, disse a artista assim que entrou no reality, conquistando milhares de internautas. Fantasiar-se de Manu está sendo um sucesso nos pré-carnavais mais tradicionais do Brasil.

Me tira da foto Regina

Regina Duarte, nomeada a nova Secretária da Cultura do Governo Bolsonaro, publicou uma montagem em seu perfil no Instagram com a foto de vários artistas que supostamente a teriam apoiado a assumir o cargo. Dentre as personalidades que aparecem na imagem, está Carolina Ferraz, Maitê Proença e Gloria Perez. No entanto, alguns deles pediram para que Regina tirassem suas imagens do post, já que a atriz teria publicado sem autorização prévia. Um áudio de Carolina Ferraz a Regina chegou a ser divulgado nas redes sociais. Nele, Carolina pede para que sua foto seja retirada porque ela não quer ser associada como apoiadora de Bolsonaro.

Vai pa onde?

O meme surgiu do desenho animado Pocoyo. Como o personagem é bastante expressivo, os internautas passaram a usar imagens de Pocoyo em diferentes contextos. O meme "Vai pa onde?" foi um dos que mais viralizou.

Dona Lurdes

A personagem de Regina Casé em “Amor de Mãe” tem conquistado os telespectadores de todo Brasil e é óbvio que, no Carnaval, Dona Lurdes não poderia ficar de fora. A fantasia foi compartilhada até pela atriz em seu perfil no Twitter: "Eu quero todo mundo de Lurdes procurando Domenicos no carnaval", disse a atriz.

Dorime

O meme se originou da música "Ameno", do grupo francês Era. A canção, um pop new-wave com canto gregoriano, tem na letra uma espécie de oração, feita por alguém que deseja ser "libertado de tanta dor". Os internautas passaram a falar trechos da música sempre que precisam de alguma coisa. "Precisa tirar uma nota alta? Dorime!", "Quer que o dinheiro dure até o final do mês? Dorime!". Imagens de ratinhos com trajes religiosos passaram a ser associadas ao termo, e ganharam até um jogo 8 bit além de diversos memes. A música ganhou versão em brega-funk e até forró.

Fiscal de cancelamento

O ato de “cancelar” alguém é muito comum entre os usuários das redes sociais. A atitude consiste em boicotar uma pessoa que fez algo considerado errado. Foliões estão se fantasiando de fiscais de cancelamento para “cancelar” aquelas fantasias que se apropriam da cultura de outros povos ou que ferem os direitos humanos.

Biscoiteiro

O biscoiteiro é aquela pessoa que costuma pedir “curtidas” ou postar fotos apelativas para ganhar mais seguidores e comentários em suas publicações nas redes sociais.

Restaurante Pé de Fava

O meme se originou do programa Pesadelo na Cozinha, com o chef francês Erick Jacquin. Durante os episódios, Erick visita restaurantes que sofrem com falta de clientes e o chef se propõe a dar dicas para ajudar o restaurante a se reerguer. No Pé de Fava, Jacquin descobriu que o dono do restaurante desligava o freezer à noite para economizar energia. Com isso, as carnes servidas no restaurante descongelavam durante a madrugada e voltavam a ser congeladas durante o dia. A descoberta causou enjoo em Jacquin que chegou a vomitar no local ao lembrar que tinha comido lá no dia anterior.

Nazaré confusa

O meme surgiu da personagem Nazaré, de Renata Sorrah, na novela “Senhora do Destino”. Nele, Nazaré aparece pensando, e para ilustrar isso, fórmulas matemáticas são anexadas à imagem da personagem.