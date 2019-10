Veja a programação para a chegada do Papai Noel nos shoppings de Fortaleza

Chegou a época de visitar o bom velhinho! Símbolo do espírito natalino, o Papai Noel chega aos shoppings de Fortaleza com programação especial para as crianças. As visitas, que já começam na próxima semana, serão contempladas com decorações e atividades voltadas para a comemoração. Além do público infantil, os pets também podem aguardar novidades. Confira as datas de chegada do Papai Noel:

RioMar Fortaleza

As boas-vindas ao período natalino se inicia nesta nesta sexta-feira (1) com a inauguração oficial da decoração do RioMar Fortaleza, que tem como tema “Paris e seus encantos”. O shopping promoverá uma programação temática semanal com espetáculos natalinos de teatro, musicais e contações de histórias. A estreia do Papai Noel acontece neste domingo (3), às 15h, na Praça de Eventos 2 no Piso L1, durante o espetáculo “O Natal da Cidade Luz”. As visitas ao tradicional trono do bom velhinho começarão no dia seguinte, no Piso L2, próximo à loja Riachuelo. Os pets terão acesso a um trono especial a partir do dia 9 de novembro na Animale Petshop, no Piso E2.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 10h30 às 22h

Endereço: Rua Des. Lauro Nogueira, 1500, Papicu

North Shopping Fortaleza

A chegada do bom velhinho acontece no dia 10 de novembro FOTO: DIVULGAÇÃO

A magia do Natal chega ao shopping junto com o Papai Noel no dia 10 de novembro, a partir das 16h, no Estacionamento E8. Os preparativos estão sendo concluídos para receber as crianças com muita alegria.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 13h às 21h

Endereço: Av. Bezerra de Menezes, 2450, São Gerardo

Via Sul Shopping

O shopping promove também atividades infantis FOTO: DIVULGAÇÃO

Com o tema “Natal dos Doces”, a programação de chegada do Papai Noel está marcada para o dia 16 de novembro, a partir de 16h30, na Praça de Alimentação no Piso 3. Nas atrações, estão inclusas atividades infantis de pintura facial, escultura de balões e cortejo com personagens.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 11h às 21h

Endereço: Av. Washington Soares, 4335, Lagoa Sapiranga

RioMar Kennedy

A apresentação "Contos de Natal" também participa da comemoração FOTO: DIVULGAÇÃO

O público poderá ter acesso a decoração assinada por Cecília Dale, com o tema “Natal dos Balões”, a partir do dia 9 de novembro. O Papai Noel aparecerá pela primeira vez na inauguração oficial da programação no dia 15 de novembro, com o lançamento do projeto Contos de Natal. A apresentação terá duas exibições, às 17h e às 19h, na Praça de Eventos do Piso L3.

No dia seguinte, o bom velhinho abre o espaço para visitas no Piso L1, de segunda a sábado, das 16h às 22h, e aos domingos, das 16h às 21h. Os pets também não ficarão de fora. Para eles a programação reserva um momento especial com o Papai Noel no Piso E2, próximo à Doggato Pet Store, aos sábados e domingos, das 14h às 15h30.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 10h30 às 22h

Endereço: Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy

Grand Shopping

O Papai Noel chega ao Grand Shopping com expectativa de encontrar não só as crianças, mas também a família e os amigos. O evento acontece no dia 15 de novembro, a partir de 17h, no estacionamento externo, e contará com apresentação teatral, personagens, banda de música e fogos para receber a magia do Natal.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 11h às 21h

Endereço: Av. Frei Cirilo, 3840, Messejana

Iguatemi

A chegada abrirá as atrações da “Fábrica dos Sonhos do Papai Noel” FOTO: RONI VASCONCELOS

A chegada de helicóptero do Papai Noel, que acontece às 19h, abrirá as atrações da “Fábrica dos Sonhos do Papai Noel”, e será envolta por um show pirotécnico, muita música e luzes, no estacionamento laranja do shopping, neste domingo (3). Mas antes, às 18h, o espetáculo teatral retrata a véspera do Natal, e chega com uma triste notícia: o Papai Noel sumiu!

Na segunda-feira (4), a decoração com o tema “A Fábrica dos Sonhos do Papai Noel” será aberta ao público, e contará com balanço, gangorra e gira-gira disponíveis na Praça Central. Como atividade interativa, o Iguatemi oferece um simulador dentro da árvore, localizada na Praça Expansão, para crianças a partir de 5 anos.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 13h às 21h

Endereço: Av. Washington Soares, 85, Edson Queiroz

Shopping Del Paseo

As visitas duram até o dia 23 de dezembro FOTO: DIVULGAÇÃO

No dia 9 de novembro, o Papai Noel chega ao shopping, às 18h, com uma programação surpresa para a família. As visitas duram até o dia 23 de dezembro, e funcionam de segunda a sábado de 15h às 21h, e aos domingo das 14h às 20h. Este ano o evento tem como tema “Chegada do Papai Noel Del Paseo: ele é todo amor”.

Horário de Funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Endereço: Av. Santos Dumont, 3131, Aldeota

Shopping Parangaba

O Papai Noel promete trazer a magia, a alegria e espírito do Natal FOTO: DIVULGAÇÃO

A tão esperada chegada do bom velhinho marca o início da programação natalina do shopping. O Papai Noel promete trazer a magia, a alegria e o espírito do Natal no dia 9 de novembro, a partir das 17h, no estacionamento F Laranja. A performance conta com apresentações musicais, personagens, teatro, brinquedos infláveis e uma grande surpresa.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 13h às 21h

Endereço: Rua Germano Franck, 300, Parangaba

Shopping Aldeota

Outros personagens estarão presentes para interagir e brincar com os pequenos FOTO: DIVULGAÇÃO

A partir das 15h, maquiadores e designers deixam as crianças no clima da comemoração, com maquiagens e penteados temáticos, oficinas de pantufas de ursos e pinturas de rosto. Diversos personagens estarão presentes para interagir e brincar com os pequenos. Brindes e guloseimas serão distribuídas para todas as crianças presentes na comemoração. Atração mais esperada, o Papai Noel chega por volta das 17h30 e a festa continua com uma banda natalina, enquanto o bom velhinho recebe a criançada.

A programação natalina do shopping permanece durante os fins de semana, de 4 a 30 de novembro, das 16h às 20h; de 1 a 23 de dezembro das 15h às 17h e de 18h às 21h; e no dia 24 de dezembro das 9h às 18h, e aos domingos de 15h às 19h.

Horário de Funcionamento: segunda a sábado de 10h às 22h, e domingo de 13h às 19h

Endereço: Av. Dom Luís, 500, Aldeota

North Shopping Fortaleza

No dia 10 de novembro - em breve mais informações

North Shopping Maracanaú

No dia 16 de novembro - em breve mais informações

North Shopping Jóquei

No dia 17 de novembro - em breve mais informações