Veja 10 locais para se hospedar no Cariri

Notabilizada pela religiosidade, sobretudo em torno do Padre Cícero; pela cultura, nas diversas manifestações populares, como reisado, lapinha, coco; e pelas belezas naturais, já que a Chapada do Araripe está inserida no seu território, a região do Cariri, no Sul do Estado, é excelente opção para os turistas que visitam o Ceará. Não faltam atrativos seja para quem gosta de aventura ou os que preferem conhecer prédios históricos, a fé e a culinária. Por tudo isso, o setor de hotelaria oferece diversas opções de acolhimento.

Juazeiro do Norte, o maior município da região Sul do Estado com cerca de 270 mil habitantes, concentra 84% da rede de hotéis e pousadas, no total de 7.778 leitos.

Os outros municípios utilizam a criatividade e a localização privilegiada para explorar e oferecer uma variedade de atividades de lazer.

Juazeiro do Norte

Iu-á Hotel

O Iu-á- Hotel conta com piscina na área de lazer para os hóspedes Antonio Rodrigues

Um dos mais sofisticados hotéis do Cariri, o Iu-á Hotel, em Juazeiro do Norte, busca na valorização da cultural local uma forma de se destacar. Parceiro do GeoPark Araripe, o hotel oferece aos hóspedes um passeio guiado de sete horas pela região (não incluso na diária). Além disso, há móveis assinados pelo artesão de couro Espedito Seleiro e peças do xilógrafo de José Lourenço, da Lira Nordestina. Outro importante detalhe é a localização. Fica vizinho a diversos bares e restaurantes muito frequentados, principalmente, nos finais de semana.

- Valor da diária: R$314

- Café da manhã incluso

- Possui estacionamento interno

- Não recebe animais de estimação

- Conta também com: Restaurante, piscina, sauna, sala fitness, espaço para eventos, restaurante, museu.

- Incluso: Telefone, ar-condicionado, mesa de trabalho, Wi-fi, TV a cabo, room service 24h, cofre digital, chuveiro rain shower, amenites e secador de cabelo.

- Endereço: Rua Arnóbio Barcelar Caneca, 800, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE

- Telefone: (88) 3102 7777 - (88) 98883 4066

- Site: iuahotel.com.br

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 9,1 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 2,7 km

Verdes Vales Lazer Hotel

O hotel Verdes Vale Lazer conta com várias opções de diversão Antonio Rodrigues

Com espaço amplo, o Verdes Vales Lazer Hotel é um dos principais hotéis da região do Cariri. Localizado no bairro Lagoa Seca, fica próxima de universidades e faculdades da região, além de bares e restaurantes. Porém, o destaque é o parque aquático, disponível para hospedes nos sábados, domingos e feriados nacionais, com piscina com ondas artificiais, toboáguas, half pipe, entre outros brinquedos. O hotel também conta com quadras de tênis, futsal, vôlei e salão de jogos.

- Valor da diária: de R$ 245 a R$ 382

- Café da manhã incluso

- Possui estacionamento interno

- Não recebe animais de estimação

- Conta também com: Parque aquático, auditório, salão de festas, bar, academia, parque infantil.

- Incluso no quarto: Chuveiro elétrico, ar-condicionado, TV a cabo, telefone, Wi-fi, frigobar.

- Endereço: Avenida Plácido Aderaldo Castelo, 1500, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte/CE

- Telefone: (88) 3566 2544

- Site: hotelverdesvales.com.br

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 7,8 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 4,2 km

Ibis Hotel

O Ibis Hotel dispõe de 10 apartamentos voltados para portadores de necessidades especiais Divulgação

Recém-inaugurado, o Ibis Hotel de Juazeiro do Norte é o primeiro da bandeira “Ibis” no interior do Estado do Ceará. Administrado pela multinacional francesa Accor Hotels, presente em 67 países, o empreendimento é voltado para receber, principalmente, empresários. Um dos seus destaques é que possui 10 apartamentos voltados para portadores de necessidades especiais. Outro ponto importante é que fica a poucos passos do Cariri Garden Shopping e do Terminal Rodoviário do Município.

- Valor da diária: De R$ 139,00 + 5% de ISS até R$ 399,00 + 5%.

- Café da manhã incluso

- Possui estacionamento interno

- Aceita animais de estimação. Um cachorro de pequeno porte (até 15kg). Diária R$ 50,00.

- Conta também com: Serviço de táxi, bar 24 horas, espaço para engomar roupa.

- Incluso no quarto: Chuveiro elétrico, torneira elétrica, ar-condicionado, TV a cabo, Wi-fi, frigobar, telefone, secador de cabelo e cofre.

- Endereço: Rua Beato José Lourenço, SN, Triângulo, Juazeiro do Norte/CE

- Telefone: (88) 31026650

- Site: ibis.com e-mail: h9745-re@accor.com

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 8,1 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 350 metros

Flat Kariris Home Service

Para quem busca economia e conforto, o Flat Kariris é uma boa opção para se hospedar com amigos. Como “apart-hotel”, os apartamentos podem acomodar até sete pessoas adultas. Também oferece geladeira, fogão e micro-ondas para os hóspedes que gostam de cozinhar. Localizado também na Lagoa Seca, o prédio fica próximo a bares e restaurantes. A cereja do bolo é uma privilegiada vista para a Chapada do Araripe.

- Valor da diária: De R$ 180 (uma pessoa) a R$ 460 (sete pessoas)

- Possui estacionamento interno

- Café da manhã não incluso

- Aceita animais de estimação

- Conta também com: Academia, sauna, piscina, playground e portaria 24h

- Incluso: Serviço de camareira, chuveiro elétrico, ar-condicionado, varanda, sala, cozinha, dois quartos, Wi-Fi, TV a cabo.

- Endereço: Rua Vital Lisboa Santos, 150, Lagoa Seca, Juazeiro do Norte - CE

- Telefone: (88) 2141 4711

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 8,1 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 2,3 km

Crato

Pasárgada Parque Hotel

O Pasárgada Parque Hotel fica no sopé da Chapada do Araripe, no Crato Antonio Rodrigues

No sopé da Chapada do Araripe, o Pasárgada Hotel, em Crato, é excelente opção para quem quer passar o final de semana em tranquilidade com a família e amigos. O prédio conta com apartamentos, mas também possui 20 chalés que acomodam até seis pessoas. A área de lazer tem piscina, quadra de tênis, parque infantil e vista panorâmica para as cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Outro destaque é o restaurante com comidas regionais. Além disso, oferece passeio ecológico com guias credenciados.

- Valor da diária: de R$ 240 a R$ 335 (apartamento), de R$ 370 a R$ 445 (chalés)

- Possui estacionamento interno

- Café da manhã incluso

- Pode levar animais de estimação, a depender do porte (sob consulta).

- Conta também com: Restaurante, piscinas adulto e infantil, quadra de tênis.

- Incluso: Telefone, ar-condicionado, Wi-Fi, TV a cabo, frigobar.

- Endereço: Avenida José Horácio Pequeno, S/N, Lameiro, Crato.

- Telefone: (88) 3523 2757

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 26 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 9,2 km

Hotel Encosta da Serra

As acomodações e o ambiente são grandes atrativos para casais no Hotel Encosta da Serra Divulgação

No sopé da Chapada do Araripe, o Hotel Encosta da Serra traz aquela temperatura agradável de serra, principalmente nos primeiros meses do ano. Um ambiente convidativo para os casais. Com acomodações amplas, o prédio dispõe de três piscinas e bar disponíveis para os hóspedes. Outro destaque é a bela visão da própria Chapada do Araripe e também da cidade de Crato.

- Valor da diária: de R$ 175 a R$ 367

- Café da manhã incluso

- Possui estacionamento interno

- Não aceita animais de estimação

- Conta também com: Bar, piscinas adulto e infantil.

- Incluso: Telefone, ar-condicionado, Wi-Fi, TV a cabo, água aquecida, frigobar.

- Endereço: Avenida Pedro Felício Cavalcante, 1898, Granjeiro, Crato.

- Telefone: (88) 3521 6515/ 9 8124 6515

- Site: www.encostadaserra.com.br

- E-mail: reservas@encostadaserra.com.br

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 23 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 6,7 km

Hostel Kariri

O Hostel Kariri é uma boa opção para os que procuram economia Divulgação

Quando o assunto é economia, o Hostel Kariri, em Crato, é excelente opção. Com ambientes compartilhados como cozinha, sala de jogos, sala de vídeo e quartos, lá também funciona com o sistema de pousada, onde aluga o apartamento podendo ser single, duplo, triplo e quádruplo. No sistema hostel, é compartilhado com até seis pessoas, nas divisões feminina, masculina e misto. Com tudo isso, ainda fica bem próximo ao terminal rodoviário da cidade.

- Valor da diária: Hostel: R$ 39,90 Pousada: de R$ 59,90 a R$ 139,90

- Possui estacionamento interno

- Café da manhã incluso apenas para grupos

- Aceita animais de estimação

- Conta também com: Recepção 24h, cozinha compartilhada, sala de convivência, sala de vídeo e sala de jogos.

- Incluso: Wi-Fi, ar-condicionado, ducha quente

- Endereço: Avenida Perimetral Dom Francisco, 1039, São Miguel, Crato.

- Telefone: (88) 2141 1833/ 992702292/ 9 88788991

- E-mail: hostelkariri@hotmail.com

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 18 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 1,1 km

Barbalha

Sítio Pinheiros

A hospedagem no Sítio Pinheiros é boa opção para quem quer contato com a natureza Antonio Rodrigues

Localizado a 13 quilômetros do Centro de Barbalha, o Sítio Pinheiros é o lugar ideal para fugir da correria do dia a dia e aproveitar um pouco das belezas naturais do Cariri. Aos pés da Chapada do Araripe, o empreendimento une ecologia e hospedaria. Funciona como hostel, mas também dispõe de chalés e área para camping. O local conta com trilhas, piscinas, sauna e um lago, onde os hóspedes podem praticar pedalinho. Pela beleza do espaço, é muito requisitado pelo casais para tirar fotografias. Também está próximo do geossítio Riacho do Meio.

- Valor da diária: de R$ 150 até R$ 190

- Possui estacionamento interno

- Café da manhã não incluso

- Aceita animais de estimação de pequeno porte

- Conta também com: Restaurante, três piscinas (adulto e infantil), sauna para 15 pessoas, lago com pedalinho e canoa, trilha com 2,5 km de extensão.

- Incluso: Cozinha interna, geladeira, cabanas com TV, chuveiro elétrico, armadores de rede, ventilador.

- Endereço: CE-060, KM-07, que liga Barbalha a Jardim, distrito de Caldas, Barbalha.

- Telefone: (88) 98120 7797

- Site: www.sitiopinheiroscariri.com.br

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 25 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 8,4 km

Hotel das Fontes

O Hotel das Fontes conta com área de lazer para crianças Antonio Rodrigues

No sopé da Chapada do Araripe, vizinho ao popular Balneário Termas do Caldas, o Hotel das Fontes, em Barbalha, privilegia quem busca temperaturas mais amenas. Nos meses mais frios do ano, pode chegar a 17º. Lá, o hóspede tem acesso a total ao balneário que conta piscinas, quadras de futebol, vôlei e futsal, bicas e, claro, as fontes naturais de água cristalina onde é possível tomar banho. Na área do próprio hotel também há duas piscinas, adulto e infantil. A hospedagem acontece na modalidade de apartamentos ou chalés para até seis pessoas.

- Valor da diária: Apartamento: De R$ 125 a R$ 220. Chalés: R$ 200 (até quatro), a partir de cinco, taxa adicional de R$ 50. Há desconto para pagamentos à vista.

- Possui estacionamento interno

- Café da manhã incluso na modalidade de apartamento.

- Aceita animais de estimação de pequeno porte

- Conta também com: Restaurante, piscinas (adulto e infantil), bar, auditório, acesso total ao Balneário Termas do Caldas.

- Incluso: Ar-condicionado, frigobar, TV led, Wi-Fi.

- Endereço: CE-060, KM-07, que liga Barbalha a Jardim, distrito de Caldas, Barbalha.

- Telefone: (88) 3532 9066 – 981174168

- E-mail: hotelchalesdasfontes@hotmail.com

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 28 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 10 km

Nova Olinda

Pousadas domiciliares de Nova Olinda

As Pousadas domiciliares em Nova Olinda dispões de 12 domicílios Antonio Rodrigues

Há 20 anos, um grupo de mães dos jovens que compõe a Fundação Casa Grande – Memorial Homem Kariri começaram a abrigar os primeiros visitantes que chegavam em Nova Olinda para suprir a carência de hotéis e pousadas no Município. O trabalho foi dando certo e hoje se tornou uma rede de turismo comunitária que inclui roteiros para pontos turísticos do chamado Cariri Oeste, como os geossítios Ponte de Pedra, Pedra Kariri, Parque dos Pterossauros e Pontal da Santa Cruz e o ateliê do artesão de couro Espedito Seleiro. São 12 domicílios se revezam para receber turistas do Brasil e do mundo no aconchego de casa, vivendo a rotina de seus moradores.

- Valor da diária: R$ 70

- Não possui estacionamento interno

- Café da manhã incluso

- Conta também com: Visita guiada na Fundação Casa Grande – Memorial Homem Kariri, ao ateliê Espedito Seleiro e Museu Casa de Antônio Jeremias Pereira ( serviços sob consulta, depende do tipo de alojamento)

- Endereço: Avenida Jeremias Pereira, 444, Centro, Nova Olinda

- Telefone: (88) 9 94295513/ 997294103 (Júnior dos Santos)

- Distância até o Aeroporto de Juazeiro do Norte: 58 km

- Distância até o Terminal Rodoviário: 43 km (Crato)