Vaza versão completa de 'Same Old Love', sucesso de Selena Gomez, na voz de Rihanna

Os nomes das cantoras Rihanna, 32, e Selena Gomez, 27, amanheceram como um dos assuntos principais no Twitter. Para a surpresa dos internautas, uma nova versão da música "Same Old Love", conhecida na voz de Gomez, vazou na internet.

A canção, que foi lançada pela ex-estrela da Disney em 2015 e que compõe seu segundo álbum de estúdio chamado "Revival", chegou a ser gravada por Rihanna para inteirar seu álbum "Anti", de 2016, mas foi descartada pela cantora, de acordo com os fãs.

Um trecho de 15 segundos da demo gravada por Rihanna já havia vazado na web em maio de 2018, mas agora a versão completa chegou ao conhecimento de todos.

Desde 2016 sem produzir novidades no mundo da música, Rihanna já revelou aos fãs que seu novo álbum está pronto, mas que ainda não há data de lançamento confirmada para ele. "Eu fui ver que Rihanna está nos trends, e achei que era a data do álbum. Novamente fui tapeado", escreveu um internauta no Twitter.

"Same Old Love" fez sucesso na voz de Selena Gomez. Composta por Charli XCX, Ross Golan, Benny Blanco, Mikkel S. Eriksen e Tor Erik Hermansen, a música chegou a incluída no jogo Just Dance 2016 e regravada por diversos artistas. Em recente entrevista por videochamada para Zane Lowe na Apple Music, Gomez revelou ser uma grande admiradora de Rihanna e sua música favorita é "Love On the Brain", do álbum "Anti". "Sou fã dela desde o início.

Vale lembrar que "Anti" foi o último álbum lançado por Rihanna. A produção fez bastante sucesso com indicações ao Grammy como Melhor Álbum Urbano Contemporâneo e prêmios como Melhor Álbum de Soul/R&B no American Music Award.