Vanusa está internada com depressão e médicos suspeitam de Mal de Alzheimer

Vanusa, 72, está com suspeita de Mal de Alzheimer. A cantora está internada há meses em um hospital de São Paulo tratando um quadro de depressão.

Rafael Vannucci, filho da cantora e empresário musical, contou ao Jornal Extra que os médicos trabalham atualmente com a hipótese da doença, que não tem cura.

"Ela continua internada, fazendo tratamento para depressão, e os médicos vão pedir uma bateria de exame, porque há uma suspeita que ela possa estar com Alzheimer. Pode ter algum indício muito pequeno ou não ter, mas a gente está achando que tem", revelou.

Entre idas e vindas do hospital, Vannucci contou que a mãe chegou a perder 30 kg durante as diversas internações.

"Todo o tratamento que é feito com ela, é feito muito devagar, com calma, porque ela está bem magrinha, com 72 anos e debilitada. Cada quilo que ela conquista, para a gente é uma vitória. A gente faz o tratamento bem devagar. Não podemos dar remédio na quantidade que o médico queria por conta do pouco peso e da idade avançada", explicou.

Em 2018, Vanusa foi internada pela terceira vez para tratar a depressão e a dependência química. Na ocasião, o filho dela confirmou que a doença da mãe vem piorando de 15 anos para cá, mas que ela é uma pessoa forte, guerreira e batalhadora.

Procurado, Vannucci disse preferir não se pronunciar mais sobre o assunto no momento. O empresário, que venceu a Casa dos Artistas 2 (SBT), afirmou que vai entrar em contato quando tiver novidades no estado de saúde da mãe.