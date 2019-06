Vânia, famosa doméstica de Gabriel Diniz, chora ao falar sobre morte do cantor; assista

Conhecida por ser presente nas redes sociais do cantor Gabriel Diniz, a doméstica Vânia apareceu pela primeira vez falando sobre a relação com o cantor. Cizinato Diniz, pai de Gabriel Diniz, fez uma live na manhã desta segunda-feira (3), para falar com os fãs do cantor, morto no dia 27 de maio em um acidente aéreo em Sergipe. O empresário diz que a família está retomando aos poucos a rotina.

Vânia não segurou as lágrimas, ao ser chamada para falar de Gabriel na live. "A Vânia trabalha comigo porque o Gabriel morava conosco. Quando o Gabriel chegava já vinha direto comer o juízo de Vânia. Ela chora porque tem que chorar quando a gente gosta... Ela gostava muito de Gabriel".

Ainda em vídeo o pai de Gabriel Diniz mostrou locais favoritos de Gabriel Diniz na casa da família.

Veja: