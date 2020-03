Vanessa da Mata vai se casar com Bruno Dantas, ministro do TCU

A cantora Vanessa da Mata vai se casar com o ministro Bruno Dantas, do TCU (Tribunal de Contas da União).

A cerimônia, íntima e apenas para familiares, está marcada para abril e será realizada em uma fazenda no Mato Grosso, estado natal de Vanessa. Bruno é baiano, mas, tal como a cantora, vive no Rio de Janeiro, onde os dois se conheceram por meio de um amigo comum, o endocrinologista Fabiano Serfaty.

O ministro dá aulas de direito processual civil na UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e na FGV do Rio. De segunda a quinta-feira, ele fica no TCU, em Brasília.